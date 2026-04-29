Día del Animal: guía de cuidados esenciales para proteger a las mascotas de las bajas temperaturas

Especialistas en salud animal advierten que la prevención y el entorno son claves para garantizar el bienestar de las mascotas ante la llegada del frío

El 29 de abril no es solo una fecha para celebrar la compañía de los animales, sino también para reflexionar sobre la responsabilidad como tutores . Con el clima tornándose cada vez más frío en Santa Fe, el concepto de bienestar animal cobra un protagonismo central.

Según datos recientes, ocho de cada 10 hogares en el país conviven con un perro o un gato, lo que transforma al cuidado estacional en una cuestión de salud pública doméstica.

Expertos en salud veterinaria señalan que el bienestar integral va mucho más allá de tratar una enfermedad; se trata de una vigilancia constante que debe adaptarse a los cambios de estación. Ante la llegada de las bajas temperaturas, la medicina preventiva y pequeños ajustes en la rutina diaria son las herramientas principales para evitar resfríos, problemas articulares y asegurar que las mascotas mantengan un equilibrio emocional y físico.

El entorno y el abrigo de los animales domésticos

No todas las razas necesitan ropa, pero sí un ambiente cálido. Para los perros pequeños o de pelo corto, un abrigo cómodo y un colchón mullido lejos de las corrientes de aire son fundamentales.

Actividad física contra el frío: el sedentarismo aumenta la sensación térmica de frío y el riesgo de sobrepeso. Mantener las caminatas, especialmente en horarios con sol, ayuda a generar calor corporal.

Prevención médica: el invierno suele agudizar patologías preexistentes. Contar con planes de salud y controles regulares permite detectar a tiempo cualquier malestar.

Bienestar animal: los cuidados claves para perros y gatos ante la llegada del frío

En el marco del Día del Animal, celebrado en Argentina cada 29 de abril, especialistas en salud veterinaria brindan consejos para evitar que los animales domésticos sufran cuando el clima se torna frío, y ponen el foco en la importancia de la medicina preventiva como estrategia clave para detectar posibles malestares y/o enfermedades.

La responsabilidad del bienestar animal es integral y supone una vigilancia constante, adaptándose a los cambios estacionales. Entender cómo los perros y gatos enfrentan las bajas temperaturas que llegan con el otoño e invierno, es un componente crucial de la responsabilidad del tutor.

La médica veterinaria Silvina Muñiz, presidenta de la Asociación de Veterinarios Especializados, consultora de Vetify, y representante argentina en la Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía (Fiavac), ofrece una serie de consejos que sirven para brindar una vida más saludable a las mascotas, y evitar problemas de salud.

Si bien el pelo les protege del frío, hay razas de pelo corto que son muy friolentas. Aunque la ropa no es estrictamente necesaria, si se utiliza, debe ser de un género suave, suelto y cómodo. Es fundamental ofrecer un entorno cálido, con un colchón mullido para descansar, permitirles acurrucarse junto a otros animales o cerca de una fuente de calor (como una estufa), algo que muchos disfrutan enormemente. Aunque es importante que los tutores verifiquen la distancia del animal con el artefacto, para evitar accidentes domésticos. Los perros pequeños, en particular, disfrutan de ser tapados y arropados, ya que les brinda calor y protección, mientras que los gatos no necesitan estar vestidos y abrigados, aunque sí un ambiente cálido.

Mantener la actividad física

Los perros domésticos son actualmente menos activos que antes, lo que lleva a un aumento en su sensación de frío. Si no se promueve el ejercicio, esto puede llevar a generar sobrepeso durante los climas fríos. Por lo tanto, esta época es buena para fomentar la actividad: una caminata matutina, por ejemplo, ayuda a generar el calor corporal necesario para sentirse bien durante todo el día, y es clave para mantener los hábitos saludables.

Hoy, el concepto de bienestar animal, entendido como el estado en el que el animal se encuentra cómodo, sin dolor y emocionalmente equilibrado, se vuelve central. Los animales son seres sensibles, y su cuidado requiere comprender no solo sus necesidades médicas, sino también su entorno, comportamiento y forma de vincularse.

Los cambios de clima son un factor de riesgo que a menudo se subestima. La llegada del invierno exige serproactivos con el bienestar de las mascotas, asegurando que su entorno, nutrición y actividad física se adapten para prevenir resfríos o problemas articulares que se agudizan con el frío. La prevención es la mejor herramienta contra los efectos del clima. Además, hoy se ve que los tutores buscan cada vez más previsibilidad y acompañamiento en el cuidado de sus mascotas.

En definitiva, existe un cambio de paradigma en el cuidado animal que se enfoca en el bienestar integral de perros y gatos, e implica un compromiso que va más allá de la atención ante una enfermedad. Se trata de tener proactividad, asegurando cuidados esenciales como la prevención veterinaria y la adaptación a desafíos estacionales como el frío.