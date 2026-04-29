Día del Animal en Argentina: por qué se celebra el 29 de abril

Una figura cuya huella late en cada hogar donde hay una mascota, Ignacio Albarracín. Su vida es el origen por el que se celebra el Día del Animal en Argentina

La historia del país suele estar escrita por grandes próceres de bronce, pero existen una figura cuya huella late en cada hogar donde hay una mascota. Ignacio Albarracín fue ese hombre y su vida es el origen por el que se celebra el Día del Animal en Argentina.

La fecha es un homenaje a Ignacio Albarracín , quien por más de 40 años dedicó su vida al proteccionismo . Pidió el cierre del zoológico a principios del Siglo XX, impulsó la Ley Sarmiento y exigió que la Iglesia promulgara el respeto a los animales entre sus fieles. A 100 años de su fallecimiento, la historia del abogado que enfrentó a cocheros, impulsó la Ley Sarmiento y murió un 29 de abril, la misma fecha que él eligió para celebrar a los "más indefensos".

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Abogado, jurisconsulto y pariente del linaje de los Sarmiento, dedicó 42 años de su vida a una causa que en su época le valió el mote de "loco": la defensa de los derechos de los animales. Su legado no solo fue la sanción de la primera ley protectora en el país, sino la creación de una celebración que puso a la Argentina a la vanguardia mundial. Todo comenzó con una observación callejera en 1906. Albarracín vio a un grupo de niños atacando gorriones con gomeras y comprendió que el cambio debía ser educativo. Para él, una civilización sin bondad era solo una palabra vacía. Desde la presidencia de la Sociedad Argentina Protectora de Animales (Sapa), impulsó la materia "Educación Humanitaria" en las escuelas y dio vida a la primera "Fiesta del Animal" en 1908, un evento que reunió a miles de niños y autoridades bajo una sola premisa: el respeto por la vida.

Claves de una vida dedicada a los animales

La ley Sarmiento: Junto a Domingo Faustino Sarmiento, Albarracín fue el motor detrás de la Ley 2.786, la primera norma en el país que penalizó el maltrato animal. No solo la redactó, sino que se encargaba personalmente de que se cumpliera, enfrentándose a los cocheros en las calles porteñas.

Una coincidencia del destino: En su última entrevista, concedida al diario Crítica el 28 de abril de 1926, Albarracín repasó su lucha con emoción. Al día siguiente, el 29 de abril, su corazón dejó de latir. Murió el mismo día que él había elegido para homenajear a los animales, sellando para siempre su vínculo con la fecha.

Pioneros en el mundo: gracias a su gestión, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en registrar y celebrar oficialmente el Día del Animal, una tradición que hoy, un siglo después, sigue más vigente que nunca.

La Parroquia San Roque de Santa Fe bendecirá a las mascotas

En el día del animal, la Parroquia San Roque (Lavalle 5248) invita a los fieles a llevar a sus mascotas para recibir una bendición especial del santo patrono. La acción se llevará a cabo este miércoles a partir de las 18.30.

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El padre Marcelo Mendoza explicó al móvil de LT10 que "San Roque siempre fue referente para la bendición de las mascotas el 16 agosto, en la fiesta del patrono, ahora decidimos también hacerlo el día del animal".

"La imagen de San Roque con el perrito tiene que ver con su historia. Lo auxilió y lo alimentó durante la enfermedad que padeció San Roque", indicó brevemente el párroco.