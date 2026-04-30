Despidos en el Correo: en Santa Fe denuncian cesantías de empleados con sueldos de $ 700.000 y hasta con licencia médica

Desde Foecyt advierten que ya hubo 400 despidos en el país y 46 en Santa Fe. Acusan a la empresa de actuar con “crueldad” y sin fundamentos, en medio de un ajuste con superávit millonario.

Despidos en el Correo: en Santa Fe denuncian cesantías de trabajadores con sueldos de $700 mil y hasta con licencia médica

El conflicto en el Correo Argentino suma un nuevo capítulo. Mientras continúan llegando telegramas de despido, el gremio Foecyt denunció que las cesantías alcanzan incluso a trabajadores con licencia por enfermedad y salarios que apenas rondan los $700 mil.

El secretario general del sindicato, Alberto Cejas, confirmó que “tenemos en el país ya 400 despidos, algo de 46 despidos aquí en Santa Fe” y cuestionó los argumentos utilizados por la empresa para justificar las desvinculaciones.

Según explicó, la firma aduce supuestas “retenciones de tareas”, pero el dirigente aseguró que esa acusación no se sostiene: “¿Retención de tareas puede hacer una persona que está con licencia psiquiátrica, oncológica, o estaba de vacaciones o trabajando en otro sector? Ahí es donde se caen todos los argumentos”, remarcó.

En ese sentido, Cejas calificó la situación como “ilegal” y “cruel”, y expuso casos particularmente sensibles: “Tenemos compañeros donde dicen ‘me despiden, pierdo la obra social’ en un momento donde es primordial porque están con tratamiento oncológico”.

El referente sindical fue más allá y sostuvo que el escenario actual no tiene antecedentes recientes: “Jamás, ni en la época de la concesión con el grupo Macri, hemos vivido una situación tan perversa como la que estamos viviendo ahora”, afirmó en declaraciones a la emisora LT10.

Salarios bajos y paritarias congeladas

Otro de los ejes del reclamo pasa por el nivel de ingresos de los trabajadores. Cejas cuestionó la política salarial y denunció un “cepo” a la discusión paritaria: “No existen paritarias, existen porcentuales que el Gobierno otorga. Si los querés firmar, bien, y si no, no”, explicó.

En ese contexto, graficó la situación con un dato contundente: “Un trabajador de cinco años, distribuidor, gana 700.000 pesos”, señaló, al tiempo que remarcó la imposibilidad de no reaccionar frente a ese escenario: “¿Cómo hacés vos no gritar una injusticia?”.

Ajuste, achicamiento y falta de insumos

Para el gremio, los despidos forman parte de un proceso más amplio de reducción de la empresa. “Es más de motosierra en el Correo Argentino, de buscar un achicamiento, un desguace”, sostuvo Cejas.

En esa línea, recordó que ya se produjo una fuerte reducción de personal en los últimos años: “De una planta de 18.000 trabajadores quedaron 11.000”, indicó, tras un proceso de retiros voluntarios y despidos que implicó unas 7.000 desvinculaciones.

Esa merma, advirtió, impacta directamente en el funcionamiento del servicio: “Esos 11.000 tienen que hacer el trabajo de dos o tres, y es imposible poder dejar a cero la correspondencia”, señaló.

Además, denunció falta de recursos básicos para operar: “No hay insumos, no funcionan los scanners, no hay impresoras. El gremio muchas veces tiene que acercar papel A4 para que puedan imprimir las planillas”, afirmó.

Superávit millonario en medio del conflicto

Uno de los puntos más cuestionados por el sindicato es que los despidos se producen en un contexto de resultados positivos para la empresa. Según detalló Cejas, el Correo Argentino “cerró un ejercicio con 98.000 millones de superávit”.

El dirigente explicó que ese resultado responde, entre otros factores, al crecimiento del comercio electrónico y a la reducción de costos laborales: “Si bajás el 40% de la masa de personal y planchás el salario de los trabajadores, obviamente el superávit va a ser mucho mayor”, sostuvo.

Para ilustrarlo, utilizó una comparación doméstica: “Si en tu casa tenés dos hijos, a uno lo echás y al resto no le das de comer, te va a alcanzar el sueldo”, ironizó.

En este contexto, desde Foecyt anticiparon que el conflicto podría escalar en los próximos días con medidas de fuerza. Cejas confirmó que el gremio avanza en la convocatoria a un paro para la semana que viene en rechazo a los despidos y en reclamo de la reapertura de paritarias.

La medida buscará visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores del Correo y presionar por la reincorporación de los cesanteados, en medio de un escenario que el sindicato define como de “ajuste” y “persecución laboral”.