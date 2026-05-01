Los Pumas fueron homenajeados por el 60° aniversario de su denominación

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires conmemoró el nacimiento del histórico nombre del seleccionado argentino de rugby, que surgió durante una gira por Sudáfrica en 1965

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires homenajeó al Seleccionado Argentino de Rugby, conocido popularmente como Los Pumas, y a 60 años de dicha denominación. El acto se realizó en el Salón Dorado y estuvo encabezado por el diputado y autor del proyecto, Pablo Donati. También participaron los exrugbiers Francisco “Coco” Benzi y Juan Martín Fernández Lobbe; el Presidente de la Unión Argentina de Rugby, Félix Páez Molina; y el secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes.

Por iniciativa de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el día de ayer en el Salón Dorado, se realizó un homenaje a Los Pumas del 65 por el sexagésimo aniversario de la histórica gira por Sudáfrica que dio nombre a Los Pumas. Participaron del evento y recibieron una distinción Jorge Dartiguelongue, Manuel Beccar Varela, Ricardo Handley, José Luis Imhoff, Juan Francisco Benzi, Raúl Loyola, Eduardo España, José Constante, Enrico Neri, Agustín Silveyra, Miguel Puigdevall y las familias de Guillermo Illia y Nicanor González del Solar.

También dijeron presente Félix Páez Molina, Presidente de la UAR, Fernando Rizzi, Vicepresidente de la UAR, Rodrigo Roncero, Secretario de la UAR, Juan Martín Fernández Lobbe, ex capitán de Los Pumas y actual entrenador asistente. A su vez, asistieron el diputado Pablo Donati y Fabián Turnes, Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, y ex integrante del seleccionado nacional en la década del 80.

“Hablar de los Pumas no es sin más, es simplemente hablar de un equipo de rugby. Es hablar de una historia que se escribe con esfuerzo y con una genuina vocación y orgullo de representar a la Argentina en cada rincón del mundo”, destacó Donati en el inicio de las exposiciones. Y remarcó que ser puma implica “representar una tradición de entrega, de humildad en la victoria y de dignidad en la adversidad”.

Luego, Benzi –quien formó parte de aquel primer equipo-, recordó cómo surgió el nombre característico y la histórica travesía en el continente africano. “Represento a veintiséis compañeros y hoy por hoy casi hermanos, de haber hecho una gira que nos sirvió para unirnos para siempre. En algún momento vamos a ser los veintiséis en algún lugar, y vamos a entrar a la cancha a jugar todos los partidos que nos faltan todavía”, enfatizó.

image El rosarino José Luis Imhoff, integró dicho seleccionado nacional, y luego, fue head coach de Los Pumas.

A su vez, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, envió una carta de adhesión, donde recalcó que aquel combinado “no solo fue un hito estadístico, fue el punto de partida de una mística”. Y que sentaron las bases de una identidad que hoy nos distingue en todo el mundo. Por último, Fernández Lobbe remarcó la importancia de defender la camiseta nacional: “Jugar en la selección argentina pasó a ser a jugar en los Pumas, y jugar en los Pumas es jugar por algo más. Te genera algo especial. Uno puede tener la suerte de estar en los Pumas, pero sabiendo que siempre cuando uno entra, lo único que tiene que hacer es tratar de dejar la camiseta un poco mejor”.

En el año 1965, el seleccionado argentino de rugby realizó una gira por Sudáfrica que marcaría un hito en la historia del deporte nacional. El 19 de junio de ese año, en el estadio Ellis Park, Los Pumas vencieron a los Junior Springboks por 11 a 6, en una hazaña que conmovió al mundo deportivo y dio inicio a una nueva etapa para el rugby argentino.

En esa ocasión, un periodista confundió la figura del yaguareté que portaba la camiseta argentina con la de un puma, y de allí surgió el nombre con el que desde entonces se identifica al equipo: Los Pumas. Ese apodo se transformó en un símbolo de esfuerzo, coraje y orgullo para nuestro país, trascendiendo el ámbito deportivo para instalarse en el imaginario cultural argentino. A lo largo de las décadas, Los Pumas han llevado la bandera celeste y blanca por los principales estadios del mundo, consiguiendo triunfos memorables y transmitiendo los valores del trabajo en equipo, la disciplina, la humildad y la pasión.