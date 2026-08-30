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La NASA lanzó el telescopio Roman, una nueva ventana para explorar los secretos del universo

El observatorio despegó desde Florida a bordo de un Falcon Heavy y tendrá un campo de visión más de 100 veces mayor que el Hubble.

30 de agosto 2026 · 12:13hs
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La NASA lanzó el telescopio Roman, una nueva ventana para explorar los secretos del universo

La NASA puso en marcha este domingo una de sus misiones astronómicas más ambiciosas con el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, que despegó desde Florida a bordo de un cohete Falcon Heavy.

El observatorio, desarrollado durante más de una década y con una inversión superior a los 4.000 millones de dólares, fue diseñado para ampliar de manera extraordinaria la capacidad de los científicos para estudiar el universo y avanzar en la comprensión de algunos de sus mayores misterios.

Una de las principales características del telescopio Roman será su enorme campo de visión, más de 100 veces superior al del telescopio espacial Hubble. Desde su futura ubicación, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el observatorio podrá analizar extensas regiones del espacio y recopilar información sobre miles de exoplanetas y decenas de miles de supernovas.

Además, el Roman permitirá registrar la luz de objetos muy distantes, una capacidad que ayudará a los investigadores a estudiar etapas muy antiguas del universo y reconstruir parte de su evolución.

Una misión para investigar la materia y la energía oscura

La misión lleva el nombre de Nancy Grace Roman, considerada una pionera de la astronomía estadounidense y conocida como la “madre del Hubble” por su papel fundamental en el desarrollo de la astronomía espacial.

Uno de los principales objetivos de la misión será investigar algunos de los grandes interrogantes de la ciencia moderna, especialmente la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, componentes que en conjunto representan cerca del 95% del universo.

Los investigadores también esperan obtener nuevas pistas sobre cómo evolucionó la expansión del universo y determinar con mayor precisión cuán frecuentes son los sistemas planetarios similares al nuestro.

El enorme volumen de datos que generará el telescopio

El volumen de información que producirá el observatorio será otro de los grandes desafíos de la misión. Se estima que el telescopio espacial Nancy Grace Roman generará alrededor de 1,3 terabytes de datos por día.

Sus observaciones serán complementarias a las realizadas por otros instrumentos de exploración espacial, como el telescopio espacial James Webb y la misión Euclid, lo que permitirá a los científicos combinar información obtenida desde distintas perspectivas para estudiar el cosmos.

Los datos generados por la misión estarán disponibles tanto para investigadores como para el público, ampliando el acceso a información que podría resultar clave para nuevos estudios y descubrimientos.

Para los científicos, uno de los mayores atractivos del telescopio Roman será precisamente aquello que todavía no pueden anticipar: la posibilidad de realizar descubrimientos inesperados que permitan responder algunas de las preguntas actuales y, al mismo tiempo, abrir nuevos interrogantes sobre el origen, la evolución y la estructura del universo.

Nasa telescopio universo
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