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Una beba de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía en su cuna

La muerte de la beba quedó judicializada y los investigadores buscan determinar las responsabilidades de los propietarios por el descuido

31 de agosto 2026 · 08:14hs
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Una beba de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía en su cuna.

Una beba de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía en su cuna.

Una beba de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía en una casa en O’Brien 4300, en Ingeniero Pablo Nogués, partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Según el parte policial citado por medios locales, el animal ingresó al sector de la casa durante un descuido, la mordió en la cabeza y le provocó heridas de extrema gravedad.

La víctima, identificada como Emma, fue trasladada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete. Allí permaneció en estado reservado y los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla.

El perro ingresó al lugar donde dormía la beba en su cuna

Micaela, tía de la beba, contó al Canal Provincial que la mamá tomó a su hija en brazos y salió a la calle para pedir ayuda.

Según su relato, llevaba a la nena “toda ensangrentada” y en medio de la desesperación, tropezó y cayó al piso cuando estaba por llegar a la esquina. Poco después recibieron asistencia y trasladaron a Emma al hospital, donde se confirmó su muerte.

La mujer explicó que los dueños del pitbull serían familiares de la mamá de la víctima. También sostuvo que el perro ya había protagonizado otros ataques en el barrio: aseguró que había matado a otros animales y mordido a un vecino.

Por el momento, esos presuntos antecedentes surgen únicamente del testimonio de la tía y no fueron confirmados públicamente por las autoridades.

Zoonosis retiró al pitbull y la Justicia investiga responsabilidades

Después de la denuncia, personal de Zoonosis retiró al perro de la casa y lo trasladó a una dependencia municipal.

De acuerdo con la información publicada publicada por medios locales, el animal permanecerá alojado bajo observación sanitaria obligatoria durante diez días, por disposición judicial.

“Supuestamente lo van a sacrificar, pero no sé”, respondió Micaela cuando fue consultada sobre el destino del perro. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial sobre esa posibilidad.

El caso quedó formalmente judicializado. La Policía y la Justicia avanzan con la toma de testimonios para reconstruir cómo se produjo el ataque y determinar si existieron responsabilidades de los propietarios por el descuido que permitió que el pitbull llegara hasta el lugar donde dormía la bebé.

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