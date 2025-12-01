Gran Día 2025: la solidaridad volvió a ser protagonista con 135.000 Big Mac vendidos en todo el país

La iniciativa solidaria anual de McDonald’s destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina

El viernes 28 se llevó a cabo la edición 2025 del Gran Día , la iniciativa solidaria anual de McDonald’s que destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina. Gracias al compromiso de miles de personas en todo el país, este año se vendieron cerca de 135 mil Big Mac, que permitirán fortalecer programas educativos, de acompañamiento familiar y de bienestar para niñas, niños y jóvenes.

A lo largo de la jornada, clientes, voluntarios, jóvenes becados y organizaciones aliadas se acercaron a los locales, utilizaron la app de McDonald’s, AutoMac y las plataformas de delivery para sumarse al objetivo común de transformar realidades a través de un gesto simple, comprar un Big Mac.

Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, señaló: “Gran Día es una de las iniciativas más representativas del compromiso social de nuestra compañía. Cada edición refleja el rol de McDonald’s como un puente entre la comunidad y las organizaciones que trabajan para generar oportunidades reales. Nos enorgullece impulsar esta acción solidaria y seguir fortaleciendo programas que tienen impacto directo en quienes más lo necesitan”.

“Cada Big Mac vendido es una oportunidad concreta para que más jóvenes continúen sus estudios y proyecten su futuro. El acompañamiento de la comunidad nos permite seguir ampliando el alcance de nuestras tutorías y becas educativas”, expresó Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Fundación Cimientos.

Por su lado Julieta Cortijo, directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina, destacó: “El Gran Día nos ayuda a seguir acompañando a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados, brindando contención, cuidado y un lugar donde permanecer juntos. La solidaridad de la gente hace posible que nuestros programas sigan creciendo en todo el país”.

Lo recaudado será destinado íntegramente a los programas que ambas organizaciones llevan adelante. En el caso de Fundación Cimientos, los fondos se orientarán no solo al acompañamiento educativo de los jóvenes, sino también a iniciativas que promueven su inserción laboral, mediante tutorías, becas y programas que fortalecen habilidades clave para el mundo del trabajo, en línea con el compromiso de McDonald’s de generar oportunidades para las nuevas generaciones. Por su parte, Casa Ronald McDonald Argentina utilizará los recursos para sostener sus 11 programas activos de alojamiento, contención y apoyo integral a familias de niñas y niños que atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad.

Con cada nueva edición, el Gran Día consolida el trabajo articulado entre McDonald’s, la comunidad y las organizaciones sociales, permitiendo ampliar recursos y fortalecer iniciativas orientadas a la educación, la salud y el bienestar. La continuidad de esta acción solidaria contribuye al desarrollo de programas que generan oportunidades y acompañamiento en distintos puntos del país.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.400 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas (datos de 30/09/2025). La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

Acerca de Casa Ronald McDonald

Casa Ronald es una asociación civil independiente, cuya misión fundamental es garantizar a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities y hace más de 30 años que tiene presencia en nuestro país, trabajando en alianza y de forma articulada con distintos hospitales de referencia, brindando contención y apoyo a las familias de niños que enfrentan tratamientos médicos de alta complejidad. También opera acercando de forma gratuita, atención médica pediátrica de calidad a comunidades vulnerables con difícil acceso al sistema de salud. Y promoviendo hábitos saludables dentro de las mismas.

Desde sus inicios Casa Ronald ha cobijado a más de 416.650 niños y sus familias en Argentina, a través de sus 11 programas: las Casas Ronald, las Salas Familiares dentro de los hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

Acerca de Fundación Cimientos

Fundación Cimientos es una organización de la sociedad civil que hace 28 años trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. Con presencia en todo el país y a través de un acompañamiento personalizado, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales en jóvenes que viven en contextos vulnerables.