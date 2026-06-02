Adiós al mito de los 10.000 pasos: La ciencia revela la cifra exacta que hay que caminar para bajar de peso después de los 40

Cuántos pasos hay que caminar por día para bajar de peso después de los 40 años

A partir de los 40 años, bajar de peso puede convertirse en un desafío mayor que en décadas anteriores debido a los cambios hormonales , la pérdida gradual de masa muscular y un metabolismo más lento hacen que muchas personas busquen estrategias efectivas para mantenerse en forma. Entre ellas, caminar sigue siendo una de las actividades físicas más recomendadas por los especialistas.

Pero surge una pregunta frecuente: ¿cuántos pasos hay que dar por día para adelgazar después de los 40?

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Caminar 10.000 pasos, ¿es necesario?

Durante años se popularizó la idea de que caminar 10.000 pasos diarios era la meta ideal para mantener una buena salud. Sin embargo, investigaciones recientes indican que no existe un número mágico universal.

Los expertos coinciden en que para favorecer la pérdida de peso es importante alcanzar al menos entre 7.000 y 10.000 pasos diarios, siempre que la actividad se complemente con una alimentación equilibrada y otros hábitos saludables.

La clave está en la constancia

Más que alcanzar una cifra exacta, los especialistas destacan la importancia de mantener una rutina constante. Caminar todos los días ayuda a aumentar el gasto calórico, mejorar la circulación, controlar los niveles de azúcar en sangre y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además, después de los 40 años, la actividad física regular contribuye a preservar la masa muscular, un factor clave para evitar que el metabolismo se vuelva aún más lento.

Cuántas calorías se pueden quemar

La cantidad de calorías que una persona quema caminando depende de factores como el peso corporal, la velocidad y la distancia recorrida.

De manera orientativa

5.000 pasos pueden quemar entre 150 y 250 calorías.

8.000 pasos pueden representar entre 250 y 400 calorías.

10.000 pasos pueden ayudar a gastar entre 300 y 500 calorías.

Si el objetivo es adelgazar, aumentar el ritmo de caminata o incorporar pendientes puede incrementar significativamente el consumo energético.

Otros beneficios de caminar después de los 40

Además de favorecer el descenso de peso, caminar ofrece múltiples ventajas para la salud

Mejora la salud cardiovascular.

Reduce el estrés y la ansiedad.

Ayuda a controlar la presión arterial.

Fortalece huesos y articulaciones.

Mejora la calidad del sueño.

Disminuye el riesgo de diabetes tipo 2.

Cómo empezar si se lleva una vida sedentaria

Los especialistas recomiendan comenzar de forma progresiva. Si actualmente se realizan pocos movimientos durante el día, una meta inicial razonable puede ser alcanzar entre 4.000 y 5.000 pasos diarios e incrementar gradualmente la cantidad cada semana.

También sugieren aprovechar pequeños cambios en la rutina cotidiana, como usar escaleras en lugar de ascensores, bajar una parada antes del transporte público o realizar caminatas breves después de las comidas.

Cómo adelgazar después de los 40

Aunque caminar es una herramienta muy efectiva, los expertos recuerdan que la pérdida de peso depende principalmente del equilibrio entre las calorías consumidas y las gastadas.

Por eso, combinar una caminata diaria de entre 7.000 y 10.000 pasos con una alimentación saludable, una buena hidratación y ejercicios de fuerza suele ofrecer los mejores resultados para quienes buscan bajar de peso después de los 40 años.