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A qué temperatura conviene poner el aire acondicionado en invierno para ahorrar electricidad

Un dato muy útil a la hora de usar el equipo de aire acondicionado en modo calefacción con la llegada del frío

1 de junio 2026 · 10:41hs
A qué temperatura conviene poner el aire acondicionado en invierno para ahorrar electricidad

A qué temperatura conviene poner el aire acondicionado en invierno para ahorrar electricidad

Para ahorrar energía durante el invierno, los especialistas en eficiencia energética recomiendan configurar el aire acondicionado en modo calefacción entre 20 °C y 22 °C. Mantener el equipo dentro de ese rango permite alcanzar un buen nivel de confort sin disparar el consumo de electricidad.

De hecho, por cada grado que se aumenta por encima de los 20 °C o 21 °C, el gasto energético puede incrementarse entre 5% y 10%, según distintas estimaciones del sector.

Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado

  • 20 °C: la opción más eficiente para reducir el consumo.
  • 21 °C a 22 °C: equilibrio entre confort y ahorro.
  • Más de 24 °C: aumenta significativamente el gasto de electricidad.

Muchas personas cometen el error de programar el equipo en 26 °C o 28 °C pensando que el ambiente se calentará más rápido. Sin embargo, los aires acondicionados modernos funcionan hasta alcanzar la temperatura elegida, por lo que fijar una temperatura muy alta no acelera el proceso y sí incrementa el consumo.

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Consejos para gastar menos electricidad

  • Mantener puertas y ventanas cerradas mientras funciona el equipo.
  • Utilizar cortinas para evitar pérdidas de calor por los vidrios.
  • Limpiar periódicamente los filtros.
  • Aprovechar el sol durante el día para calentar naturalmente los ambientes.
  • Programar el modo "Sleep" o temporizador durante la noche.
  • Sellar filtraciones de aire en puertas y ventanas.

¿Conviene dejarlo encendido todo el día?

En general, no. Si la vivienda queda vacía durante varias horas, suele ser más económico apagar el equipo y volver a encenderlo al regresar. Sin embargo, en zonas muy frías o en hogares con buena aislación térmica, mantener una temperatura estable cercana a los 20 °C puede resultar eficiente.

Para combinar confort y ahorro en invierno, la recomendación más extendida es utilizar el aire acondicionado en modo calor a 20 °C o 21 °C, evitando superar los 22 °C salvo en situaciones puntuales de frío intenso.

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