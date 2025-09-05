Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 5 de septiembre

5 de septiembre 2025 · 07:33hs
Horóscopo Virgo 2025

UNO Santa Fe

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo del viernes 5 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día para animarte a cerrar etapas y abrir nuevas oportunidades. En lo laboral, tu energía impulsará proyectos. En el amor, la pasión se encenderá con fuerza.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El viernes trae calma y estabilidad. Buen momento para disfrutar de los placeres simples y compartir con amigos. En lo sentimental, será clave escuchar al otro.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu capacidad de comunicarte estará en su mejor momento. Oportunidad para aclarar malentendidos. En el amor, una conversación sincera abrirá nuevas puertas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Jornada que invita a cuidar tu hogar y a fortalecer los vínculos familiares. En lo laboral, evitarás tensiones si mantenés la calma. En el amor, habrá gestos tiernos y significativos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma se notará en cada paso. En el trabajo, una oportunidad inesperada puede sorprenderte. En el amor, será un día propicio para la conquista y la complicidad.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El viernes será ideal para enfocarte en tu bienestar físico y mental. En lo laboral, tu responsabilidad será reconocida. En el amor, mostrar comprensión hará que todo fluya mejor.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La armonía estará de tu lado. Es un buen día para firmar acuerdos o resolver conflictos. En el amor, la conexión será profunda y equilibrada.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La intensidad marcará tu día. En lo laboral, podrás resolver algo que parecía complicado. En el amor, la pasión y la entrega estarán al máximo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu optimismo será tu gran aliado este viernes. En el trabajo, una propuesta interesante puede llegar. En el amor, los momentos alegres fortalecerán tus vínculos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día excelente para enfocarte en tus metas. Tu disciplina dará resultados visibles. En el amor, será momento de dar seguridad y demostrar compromiso.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Viernes de creatividad y sorpresas. En el trabajo, tus ideas innovadoras tendrán eco. En el amor, tu frescura encantará y dará lugar a nuevas conexiones.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada para escuchar tu intuición. En lo laboral, confiá en tus corazonadas. En el amor, un momento íntimo y profundo traerá mucha unión.

Horóscopo viernes septiembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Último Momento
Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Medrán define a los 11 para recibir a Estudiantes (RC) en un partido clave por la permanencia

Medrán define a los 11 para recibir a Estudiantes (RC) en un partido clave por la permanencia

Fuerte explosión en el parque industrial de Sauce Viejo: no hubo heridos pero una línea de producción quedó paralizada

Fuerte explosión en el parque industrial de Sauce Viejo: no hubo heridos pero una línea de producción quedó paralizada

Ovación
Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

CRAI recibe a GER y Santa Fe RC tendrá descanso en una fecha clave del Regional del Litoral

CRAI recibe a GER y Santa Fe RC tendrá descanso en una fecha clave del Regional del Litoral

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional