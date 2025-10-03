Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 3 de octubre

3 de octubre 2025 · 07:46hs
Horóscopo del viernes 3 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada te desafía a mantener la calma frente a contratiempos. Tu espíritu competitivo te ayudará, pero no pierdas de vista la paciencia.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Un tema financiero o laboral requiere tu atención. Será clave mantener el orden y no dejarte llevar por gastos impulsivos. En lo afectivo, alguien busca estabilidad a tu lado.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Día de mucha comunicación: charlas, mensajes y reuniones fluyen con facilidad. Aprovechalo para aclarar dudas o cerrar acuerdos pendientes.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu sensibilidad estará más elevada. Podés sentir cierta nostalgia, pero también es buen momento para escuchar tu interior y tomar decisiones emocionales importantes.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El brillo personal se intensifica: será un día de logros y reconocimiento. En lo sentimental, tu magnetismo atrae nuevas miradas o refuerza la pareja.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Un viernes ideal para ordenar ideas y avanzar con lo pendiente. La disciplina es tu mejor herramienta, aunque deberías dejar un espacio para el disfrute.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu sociabilidad está en alza. Reuniones y encuentros serán productivos y hasta divertidos. En el amor, la armonía dependerá de tu capacidad de escuchar.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intensidad emocional marca tu día. Algo oculto puede salir a la luz y darte claridad. En lo personal, tus instintos son tu mejor guía.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Un plan o viaje empieza a tomar forma. La energía del día te invita a proyectar y soñar en grande. Momento ideal para compartir con amigos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero) Los resultados de tu esfuerzo empiezan a notarse. La disciplina rinde frutos, aunque no te olvides de celebrar los avances.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad se enciende. Ideas innovadoras o proyectos distintos pueden sorprender a tu entorno. En lo afectivo, necesitás un poco más de espontaneidad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición y la sensibilidad guían tus pasos. Será un día propicio para el arte, la espiritualidad y también para escuchar señales del destino.

