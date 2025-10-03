La Justicia Nacional Electoral dispuso sanciones de $77.000 a los electores que saquen fotos de su voto

La medida está dispuesta para evitar que el elector responda a factores externos a su voluntad en las elecciones legislativas de octubre

La Justicia Nacional Electoral dispuso multa para quienes tomen foto o filmen la Boleta ünica Electoral al momento de votar

Se acercan la elecciones para legisladores en Argentina y la novedad es que se va a estrenar el sistema que en Santa Fe ya conocemos: la Libreta Única de Papel . Con el objeto de evitar toda injerencia externa en la decisión final del elector ante de depositar su voto en la urna, la Justicia Nacional Electoral determinó ciertas normas.

Con las elecciones de octubre a la vuelta de la esquina, un detalle clave puede costar caro: fotografiar la Boleta Única de Papel en el cuarto oscuro está prohibido por ley y tendrá sanciones económicas severas.

Según lo establecido en el Código Nacional Electoral, la multa por esta infracción puede llegar hasta los 200 módulos electorales, lo que equivale hoy a $77.062 (con un valor de $385,31 por módulo).

Qué prohíbe la Justicia Nacional Electoral

Tomar fotos o filmar dentro de la cabina mientras se vota.

Compartir imágenes de la Boleta Única de Papel marcada.

Esta medida busca proteger el secreto del voto y evitar prácticas como el “voto cadena” o la compra de sufragios.

Otras sanciones

No ir a votar: multa de entre $50 y $500, además de quedar registrado como infractor en el padrón.

Fotografiar la boleta: sanción de hasta $77.000, según lo previsto en el artículo 71 inciso G y el artículo 128 del Código Electoral.

Sacar una foto dentro del cuarto oscuro puede ser un recuerdo muy caro: hasta 77.000 pesos de multa. La recomendación de las autoridades es clara: guardar el celular antes de entrar a votar y garantizar que el acto electoral sea libre y secreto.

Los documentos válidos para votar en las elecciones 2025

De acuerdo a la legislación vigente, los documentos aceptados para votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025 son los siguientes:

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Cada elector debe presentar el documento que figura en el padrón electoral o una versión emitida con posterioridad. En el caso de los DNI verdes, las variantes como duplicados o ejemplares con letras también están contempladas: los ejemplares con letras siempre se consideran posteriores a los numerados, según la Dirección Nacional Electoral.

elecciones Junta Nacional Electoral voto urna multa foto

Las autoridades de mesa verifican tanto el estado del documento como la correspondencia exacta con los datos registrados. Presentar uno de estos documentos es indispensable para todos los electores inscriptos en el padrón, de acuerdo con la Junta Electoral.

¿Se puede votar con DNI digital?

No, en ningún caso está permitido votar con el DNI digital. Ni la app Mi Argentina, ni copias digitales en el celular, ni capturas de pantalla tendrán validez ante las autoridades de mesa. Tampoco estarán habilitadas fotocopias, constancias de trámite o denuncias policiales como reemplazo del documento requerido. La normativa es taxativa: solo el documento físico autoriza el ingreso al cuarto oscuro, según consignó la Dirección Nacional Electoral.

Estos son los documentos no habilitados para votar:

Pasaporte

Registro de conducir

Constancia de DNI en trámite

Denuncia de robo o extravío

Fotocopias de cualquier documentación

La acreditación de identidad solo será válida con la presentación del documento físico original.

Si el elector no cuenta con el documento físico registrado en el padrón, o un ejemplar emitido posteriormente, no podrá votar. No se acepta ningún otro formato: ni pasaporte, ni registro de conducir, ni constancia de trámite, ni denuncia por extravío.

La legislación tampoco permite votar con un ejemplar más antiguo al consignado en el padrón, por lo que si solo se dispone de una versión anterior, el acceso a la urna será rechazado, de acuerdo a la información de la Justicia Nacional Electoral.

En caso de extravío o robo antes de la elección, solo se habilita el voto si se obtiene y presenta el documento físico actualizado.

Quiénes pueden votar el 26 de octubre

Podrán votar en las elecciones nacionales de 2025:

Ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados que hayan cumplido 16 años y estén inscriptos en el padrón electoral definitivo.

que hayan cumplido 16 años y estén inscriptos en el padrón electoral definitivo. Adolescentes de 16 y 17 años y personas mayores de 70 tienen voto voluntario.

y tienen voto voluntario. Ciudadanos entre 18 y 70 años deben votar de manera obligatoria.

Extranjeros residentes en Argentina solo participan en elecciones provinciales si cumplen los requisitos legales, pero no votan en comicios nacionales, detalla la Junta Nacional Electoral.

Están justificados y exentos de votar quienes:

Se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación (con constancia policial).

del lugar de votación (con constancia policial). Presenten enfermedades, discapacidad o imposibilidad física acreditada con certificado oficial.

Cumplan funciones como autoridad electoral, judicial o trabajen en servicios públicos esenciales, siempre que la condición esté informada.

Las justificaciones deben presentarse ante la Justicia Electoral provincial hasta 60 días después de la elección para evitar sanciones.