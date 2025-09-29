Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 29 de septiembre

La semana comienza con energía dinámica. Podés recibir noticias que te impulsen a tomar decisiones rápidas. Cuidá la impulsividad en lo laboral.

horoscopo.jpg Horóscopo diario gentileza

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El lunes trae estabilidad y claridad. Buen día para ordenar tu economía y planificar gastos. En lo afectivo, tu paciencia dará frutos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará ágil y creativa. Es probable que aparezcan nuevas ideas o proyectos en el trabajo. Evitá dispersarte y priorizá lo más urgente.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El inicio de la semana puede traer cierta carga emocional. Aprovechá para escuchar tu intuición y actuar con calma. En lo familiar, se resuelve un malentendido.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu liderazgo natural brillará en lo laboral. El lunes te favorece para encarar proyectos importantes. En lo personal, cuidá tu descanso físico.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Día ideal para organizar tareas y enfocarte en detalles. Una charla franca en el ámbito personal puede aclarar tensiones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El lunes trae oportunidades de conexión y diálogo. Tu carisma ayudará a generar acuerdos. En lo sentimental, se abre un nuevo capítulo.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La semana arranca con intensidad: tendrás que tomar decisiones importantes. Evitá la desconfianza y confiá más en lo que sentís.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Jornada ideal para actividades en equipo. Tu optimismo contagia y genera oportunidades. En lo económico, llega un alivio esperado.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El lunes te enfrenta a mayores responsabilidades, pero tu disciplina será tu mejor herramienta. En lo afectivo, la sinceridad será clave.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se activa tu deseo de aprender y proyectar. El día puede traer noticias relacionadas con estudios, viajes o contactos en el exterior.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El inicio de semana es propicio para cerrar asuntos pendientes en lo económico. Tu sensibilidad estará a flor de piel, pero también tu capacidad creativa.