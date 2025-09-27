Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 27 de septiembre

27 de septiembre 2025 · 15:29hs
Horóscopo Libra

UNO Santa Fe

Horóscopo Libra

Horóscopo del sábado 27 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El sábado trae un aire renovador. Vas a sentirte con ganas de iniciar actividades nuevas. En lo afectivo, alguien puede buscar acercarse con sinceridad.

zodíaco signos libra orden.jpg

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Buen día para disfrutar de la calma y reconectarte con lo que te da placer. La energía favorece temas familiares y la armonía en tu hogar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará inquieta y sociable. Podrían surgir planes de salida inesperados que te alegren el día. En lo económico, evitá decisiones apresuradas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será clave organizar tus emociones: alguien cercano puede necesitar tu apoyo. Buen momento para poner orden en tu casa y recargar energías.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Te sentirás con entusiasmo y magnetismo personal. Los encuentros sociales te darán satisfacción. Una conversación puede abrir puertas importantes.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El día se presenta ideal para cuidar tu salud y descanso. Organizá tus tareas sin exigirte demasiado. Una charla íntima puede darte claridad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La jornada te conecta con nuevas amistades y propuestas divertidas. Tu encanto natural brilla, y en lo amoroso podrías tener un gesto inesperado.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las emociones estarán intensas. Podrás aclarar dudas con alguien importante. En lo laboral, el sábado puede traer una idea que despierte tu ambición.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Excelente momento para hacer actividades al aire libre o viajar. Tu energía expansiva atraerá experiencias enriquecedoras.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El sábado te invita a reflexionar sobre tus metas. Un acercamiento familiar será clave para tu equilibrio emocional. Cuidá tu descanso.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Día dinámico para encuentros sociales y nuevas conexiones. Tu originalidad será valorada en cualquier grupo en el que participes.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición será tu guía. Buen día para meditar, crear o dedicarte a actividades espirituales. En lo económico, pequeñas mejoras te darán alivio.

Horóscopo sábado septiembre
