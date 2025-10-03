Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

El clásico entre Colón y Unión en el predio 4 de Junio acapara la sexta fecha del Clausura liguista. Guadalupe visita a El Quillá, y Colón (SJ) a Ateneo en la autopista.

El clásico liguista entre Colón y Unión se juega en la autopista con público de ambas hinchadas.

La Liga Santafesina de Fútbol se apresta a vivir otra jornada cargada de emociones, goles y mucha adrenalina en los dos estamentos. En el Clausura de Primera A Norberto Serenotti se destaca el clásico que animarán Colón y Unión en el predio 4 de Junio ubicado a la vera de la autopista. Colón de San Justo, puntero de la Zona 1 visitará a Ateneo Inmaculada en la autopista, y el líder de la Zona 2, Sportivo Guadalupe, visitará al duro El Quillá en cancha de Independiente de Santo Tomé. En el ascenso, en la Casita, el puntero Deportivo Santa Rosa recibirá a Santa Fe FC.

Este primer sábado de octubre se desarrollará una nueva jornada del fútbol grande de Santa Fe, precisamente se disputará la sexta fecha donde como gran atractivo se jugará el Clásico entre Colón y Unión en el predio 4 de Junio. Colón de San Justo y Guadalupe, los punteros de este Clausura Norberto Serenotti, visitarán a Ateneo y El Quillá, respectivamente. Este último juego irá con una hora de atraso y en Santo Tomé.

El sábado 4 de octubre a partir de las 15.30, Universidad recibirá a Pucará en Colonia San José, Academia Cabrera a Deportivo Nobleza, Gimnasia y Esgrima en Ciudadela recibirá a Independiente de Santo Tomé y Ciclón Racing lo hará con Juventud Unida de Candioti en Guadalupe.

Guadalupe.jpg El líder de la Zona 2, Sportivo Guadalupe, visitará a Náutico El Quillá en Independiente de Santo Tomé.

En el predio 4 de Junio, será el clásico entre Colón de Santa Fe y Unión, mientras que en Cabaña Leiva, La Salle Jobson será anfitrión de Sanjustino, y en el barrio Sur, Nacional se medirá con La Perla del Oeste.

En barrio Roma, Newell´s jugará con Ciclón Norte de Cayastá, y en el predio Nery Pumpido, Cosmos FC se medirá con la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo. A las 16.30, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá jugará con Sportivo Guadalupe.

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 15; Independiente 12, Gimnasia y Esgrima 9, Universidad 8, Ateneo Inmaculada 7, Ciclón Racing 6, Academia Cabrera y Pucará 4; Unión y Nobleza 3, Juventud Unida de Candioti 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 15, Sanjustino 12, Colón y La Perla del Oeste 10, La Salle Jobson 9, Ciclón Norte y Nacional 7; El Quillá 4; Newell´s y Cosmos 3, Vecinal Gálvez 2.

El cuarto capítulo del Griselda Weimer

El sábado se jugará una nueva jornada del campeonato del ascenso de la Liga Santafesina, puntualmente se va a jugar la cuarta fecha donde, por la Zona Campeonato, el puntero Santa Rosa será anfitrión de Santa Fe. Por la Zona Repechaje, Los Canarios viaja a Santa Rosa de Calchines para medirse ante Los Juveniles.

Por la Zona Campeonato, a las 15.30, Nuevo Horizonte recibirá en Casa Turquesa a Defensores de Alto Verde, y en La Casita, frente al hospital de Niños, Deportivo Santa Rosa se cruzará con Santa Fe FC. En barrio Stratta, Belgrano de Coronda jugará con Las Flores II, y en Altos del Valle, Banco Provincial recibirá a El Cadi de Rincón. En Ángel Gallardo, San Cristóbal jugará frente a Floresta de Santo Tomé.

En la Zona Repechaje, a partir de las 15.30, El Pozo jugará con Defensores de Peñaloza en el Japo Acevedo, y en el departamento Garay, Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines se medirá con Los Canarios. En el predio Nery Pumpido, Deportivo Agua recibirá a Arroyo Leyes, Los Piratitas con Don Salvador, y Loyola con Atenas.

-Posiciones Zona Campeonato: Deportivo Santa Rosa 9; Floresta, Las Flores II y Banco Provincial 6; San Cristóbal, Santa Fe FC y El Cadi 4; Nuevo Horizonte 3, Defensores de Alto Verde 1, Belgrano 0.

-Posiciones Zona Repechaje: Los Canarios 9; Atenas 7; Atlético Arroyo Leyes 6; El Pozo, Loyola y Don Salvador 4; Los Juveniles 3, Deportivo Agua y Defensores de Peñaloza 1, Los Piratitas 0.