Camila Luna y Camila Acevedo, la ilusión de Unión: "El equipo va a ir para adelante"

Camila Luna y Camila Acevedo, jugadoras de Unión, se refirieron a la primera final que animarán este sábado ante Lanús, buscando un lugar en Primera.

Por Ovación

3 de octubre 2025 · 12:08hs
Unión comienza este sábado un desafío histórico: la primera final de la Primera B del fútbol femenino, cuando desde las 15 reciba a Lanús en el estadio 15 de Abril, buscando dar el primer paso hacia el ansiado ascenso. En la previa, las jugadoras Camila Luna y Camila Acevedo hablaron en Mañana UNO por UNO 106.3 y compartieron sus sensaciones.

Unión, con la confianza bien arriba

Contenta, como siempre sumar desde donde toque. A mí me pone feliz todo lo que se logró con el grupo, estoy muy orgullosa de este camino”, afirmó Luna, quien acompañó en distintos momentos del torneo y destacó la fortaleza colectiva.

LEER MÁS: La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

Sobre la presión de estar tan cerca del objetivo, Acevedo reconoció: “Es disfrutar, olvidarnos de esa presión. Enfocarnos en lo nuestro y hacer lo mejor posible. Sabemos que Lanús será duro, pero trabajamos reforzando nuestras bases y confiando en nuestro estilo de juego”.

Ambas remarcaron que el equipo no cambia su identidad, con posesión de pelota y salida clara desde el fondo. “Vamos a intentar que el rival se adapte a nosotras y no al revés. Desde el primer minuto tienen que sentir que Unión va a ir para adelante”, sostuvo Acevedo.

El acompañamiento, clave para las chicas de Unión

El partido tendrá un marco especial en el 15 de Abril, donde se espera gran apoyo del público. “Queremos que la gente nos acompañe. Es algo que venimos luchando desde 2023. El año pasado no se nos dio, pero ahora tenemos otra oportunidad”, subrayó Luna.

LEER MÁS: Los convocados en Unión con una baja muy sensible

Las jugadoras también contaron detalles de la intimidad del plantel: la música en el vestuario, los rituales de la previa y el compañerismo que las caracteriza. “Somos bastante cabuleras, pero eso nos une más”, revelaron entre risas.

Con entrada libre para socios y un valor de $5.000 para el público general, el partido promete ser una fiesta. Unión femenino va por el sueño del ascenso, y el apoyo de sus hinchas será clave en la primera batalla frente a Lanús.

