Uno Santa Fe | Ovación | Nacional

Comienza la gran fiesta del Nacional de Clubes Femenino

Cha Roga será el representativo litoraleño en el Nacional de Clubes que organiza la UAR en Carlos Paz Rugby Club de Córdoba.

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2025 · 11:32hs
Cha Roga competirá en el Nacional de Clubes Femenino en Carlos Paz.

Cha Roga competirá en el Nacional de Clubes Femenino en Carlos Paz.

El constante crecimiento del rugby femenino en Argentina es innegable. El claro reflejo del mismo es el seleccionado nacional, el cual además de los grandes resultados en la región consagrándose tricampeonas sudamericanas y peleando en el planto mundial por un lugar en el máximo escalón del Circuito.

En este contexto, el rugby de clubes tendrá su máxima cita en la rama femenina con el Nacional de Clubes Femenino 2025, que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en las instalaciones de Carlos Paz Rugby Club, en Córdoba.

El certamen contará con dos categorías. Por un lado, 12 equipos serán parte del cuadro de Mayores, mientras que nueve lo harán en el de Juveniles (será la sexta edición del torneo en esta categoría). Vale destacar que Cardenales Rugby Club es el conjunto con más títulos en el Nacional de Clubes; cuatro de manera consecutiva entre el 2012 y 2015, la quinta en el año 2023 y la última por parte de las Juveniles el año pasado, por lo cual son seis las coronaciones que tiene Cardenales RC en este torneo. El último ganador del certamen de mayores fue Club Taborín de Córdoba.

Cha Roga Club se consagró campeón del Torneo Regional del Litoral femenino y será el representante en el Nacional de Clubes Femenino que organiza la UAR. La escuadra de Santo Tomé adquirió el derecho de competir en el certamen federal al consagrarse campeón en el interuniones que se concretó en las instalaciones de Tilcara de Paraná.

El plantel de Cha Roga Club que competirá en Córdoba es el que se detalla a continuación: Micaela Gutiérrez, Joana Arce, Triana Villondo, Fernanda Correa, Valentina Duarte, Valentina Miranda Ledesma, Nerina Villa (subcapitana), Celeste Abba (subcapitana), Carolina Casal (capitana), Macarena Bello, Magalí Rodríguez, Cintia Peralta, Tamara Rojas, Ianela Macaine. Entrenadores: Miguel Ruppel y José Jacquat; colaboradores: Diego Villamayor y Cristian Mattei; kinesióloga: Leticia Bravin; mánager: Valeria Devoto.

Cha Roga.jpg
El elenco santafesino compartirá su grupo junto a Peumayén de Mendoza y Las Águilas de Chaco.

El elenco santafesino compartirá su grupo junto a Peumayén de Mendoza y Las Águilas de Chaco.

Los 12 equipos que competirán en el cuadro principal del XIV Torneo Nacional de Clubes Femenino son los siguientes:

Zona 1: Club Taborín (Córdoba), Palihue Rugby (Bahía Blanca) y Casa De Padua (Buenos Aires)

Zona 2: La Plata Rugby (Buenos Aires), Patagonia RC (Neuquén), Córdoba Athletic (Córdoba).

Zona 3: Cardenales RC (Tucumán), Universitario RC (Córdoba) y Aguará Guazú (Tucumán)

Zona 4: Las Águilas RC (Chaco), Cha Roga (Santa Fe) y Peumayén RC (Mendoza).

Programación sábado 4 de octubre:

12:00 Las Águilas v Peumayén RC (zona 4)

12:30 Cardenales RC v Aguará Guazú (zona 3)

13:00 La Plata RC v Córdoba Athletic (zona 2)

13:30 Taborín RC v Casa De Padua (zona 1)

14:00 Cha Roga v Peumayén RC (zona 4)

14:30 Universitario RC v Aguará Guazú (zona 3)

16:00 Patagonia RC v Córdoba Athletic (zona 2)

16:30 Palihue RC v Casa De Padua (zona 1)

17:00 Las Águilas RC v Cha Roga (zona 4)

17:30 Cardenales RC v Universitario RC (zona 3)

18:00 La Plata RC v Patagonia RC (zona 2)

18:30 Tamborín RC v Palihue RC (zona 1)

Nacional Cha Roga Rugby
Noticias relacionadas
La lista que dio a conocer Lionel Scaloni tuvo un par de sorpresas.

Scaloni sorprendió con la lista de la Selección Argentina para jugar dos amistosos

singapur: colapinto confeso que no tiene feeling con el auto

Singapur: Colapinto confesó que no tiene "feeling con el auto"

cerundolo vencio a mannarino y avanzo en el masters 1000 de shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

torneo oficial a2: regatas coronda es escolta de colon

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda es escolta de Colón

Lo último

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con optimismo pese a la caída del consumo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con "optimismo" pese a la caída del consumo

Último Momento
Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con optimismo pese a la caída del consumo

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con "optimismo" pese a la caída del consumo

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Nadie paga 400 mil dólares por una consultoría: especialistas cuestionan el honorario de José Luis Espert

"Nadie paga 400 mil dólares por una consultoría": especialistas cuestionan el honorario de José Luis Espert

Ovación
Qué le puede aportar Lucas Gamba al Unión puntero

Qué le puede aportar Lucas Gamba al Unión puntero

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Colón zanjó un conflicto histórico: la deuda con Lucas Viatri fue saldada por completo

Colón zanjó un conflicto histórico: la deuda con Lucas Viatri fue saldada por completo

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario