Comienza la gran fiesta del Nacional de Clubes Femenino

Cha Roga será el representativo litoraleño en el Nacional de Clubes que organiza la UAR en Carlos Paz Rugby Club de Córdoba.

El constante crecimiento del rugby femenino en Argentina es innegable. El claro reflejo del mismo es el seleccionado nacional, el cual además de los grandes resultados en la región consagrándose tricampeonas sudamericanas y peleando en el planto mundial por un lugar en el máximo escalón del Circuito.

En este contexto, el rugby de clubes tendrá su máxima cita en la rama femenina con el Nacional de Clubes Femenino 2025, que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en las instalaciones de Carlos Paz Rugby Club, en Córdoba.

El certamen contará con dos categorías. Por un lado, 12 equipos serán parte del cuadro de Mayores, mientras que nueve lo harán en el de Juveniles (será la sexta edición del torneo en esta categoría). Vale destacar que Cardenales Rugby Club es el conjunto con más títulos en el Nacional de Clubes; cuatro de manera consecutiva entre el 2012 y 2015, la quinta en el año 2023 y la última por parte de las Juveniles el año pasado, por lo cual son seis las coronaciones que tiene Cardenales RC en este torneo. El último ganador del certamen de mayores fue Club Taborín de Córdoba.

Cha Roga Club se consagró campeón del Torneo Regional del Litoral femenino y será el representante en el Nacional de Clubes Femenino que organiza la UAR. La escuadra de Santo Tomé adquirió el derecho de competir en el certamen federal al consagrarse campeón en el interuniones que se concretó en las instalaciones de Tilcara de Paraná.

El plantel de Cha Roga Club que competirá en Córdoba es el que se detalla a continuación: Micaela Gutiérrez, Joana Arce, Triana Villondo, Fernanda Correa, Valentina Duarte, Valentina Miranda Ledesma, Nerina Villa (subcapitana), Celeste Abba (subcapitana), Carolina Casal (capitana), Macarena Bello, Magalí Rodríguez, Cintia Peralta, Tamara Rojas, Ianela Macaine. Entrenadores: Miguel Ruppel y José Jacquat; colaboradores: Diego Villamayor y Cristian Mattei; kinesióloga: Leticia Bravin; mánager: Valeria Devoto.

Cha Roga.jpg El elenco santafesino compartirá su grupo junto a Peumayén de Mendoza y Las Águilas de Chaco.

Los 12 equipos que competirán en el cuadro principal del XIV Torneo Nacional de Clubes Femenino son los siguientes:

Zona 1: Club Taborín (Córdoba), Palihue Rugby (Bahía Blanca) y Casa De Padua (Buenos Aires)

Zona 2: La Plata Rugby (Buenos Aires), Patagonia RC (Neuquén), Córdoba Athletic (Córdoba).

Zona 3: Cardenales RC (Tucumán), Universitario RC (Córdoba) y Aguará Guazú (Tucumán)

Zona 4: Las Águilas RC (Chaco), Cha Roga (Santa Fe) y Peumayén RC (Mendoza).

Programación sábado 4 de octubre:

12:00 Las Águilas v Peumayén RC (zona 4)

12:30 Cardenales RC v Aguará Guazú (zona 3)

13:00 La Plata RC v Córdoba Athletic (zona 2)

13:30 Taborín RC v Casa De Padua (zona 1)

14:00 Cha Roga v Peumayén RC (zona 4)

14:30 Universitario RC v Aguará Guazú (zona 3)

16:00 Patagonia RC v Córdoba Athletic (zona 2)

16:30 Palihue RC v Casa De Padua (zona 1)

17:00 Las Águilas RC v Cha Roga (zona 4)

17:30 Cardenales RC v Universitario RC (zona 3)

18:00 La Plata RC v Patagonia RC (zona 2)

18:30 Tamborín RC v Palihue RC (zona 1)