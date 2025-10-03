Uno Santa Fe | Santa Fe | Caren Tepp

Caren Tepp le contestó a Pullaro: "Yo no soy la mujer de nadie, pero él es el gobernador de Milei"

La primera candidata a diputada nacional de Fuerza Patria respondió a las declaraciones del mandatario santafesino, quien se refirió a ella como "la mujer de Monteverde".

3 de octubre 2025 · 11:19hs
Caren Tepp

Caren Tepp, primera candidata a diputada nacional de Fuerza Patria

La concejala y candidata a diputada nacional de Fuerza Patria, Caren Tepp, cruzó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien en la presentación de listas de Provincias Unidas se refirió a ella como “la mujer de Monteverde que quiere edulcorar al peronismo”.

Ante las críticas de Pullaro en un acto partidario, la candidata a Diputada Nacional respondió y acusó al gobernador de darle a Milei “todo lo necesario para hacerle la vida más difícil” a la gente.

“Gobernador, su comentario no solo me ofende a mí, ofende a todas las mujeres de esta provincia. Aunque no me sorprende que piense que las mujeres valemos por el hombre que tenemos al lado y no por nuestros propios méritos”, aseguró Tepp en un video difundido en redes sociales que se viralizó casi instantáneamente.

“Deje de subestimarnos. Porque es nuestra fuerza, la fuerza de las mujeres, la que hoy sostiene lo que usted debería garantizar. Son las maestras que educan a nuestros hijos, las médicas y enfermeras que cuidan a nuestros padres, las mujeres en los barrios que le ponen el hombro a la crisis y le dan de comer a nuestros vecinos”, continuó.

En medio de su visita a la localidad de San Javier, Caren Tepp aprovechó el viaje para responderle a Pullaro. “Somos las mujeres las que no tuvimos miedo de enfrentar a Milei desde el primer día, mientras usted se dedicaba a darle todo lo que necesitaba para hacernos la vida más difícil. Y hoy es la fuerza de las mujeres, junto a la de los trabajadores y los 12 partidos que formamos Fuerza Patria, la única capaz de frenar la motosierra de Milei… y también la suya, Gobernador”, sentenció.

Para cerrar, Tepp aseguró: “Una última cosa, gobernador: las causas del Justicialismo no se edulcoran ni se matizan, se levantan y se llevan como bandera hasta la victoria”.

