Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 17 de diciembre

17 de diciembre 2025 · 07:14hs
Horóscopo Sagitario

UNO Santa Fe

Horóscopo Sagitario

Horóscopo del miércoles 17 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El día te empuja a frenar un poco. Escuchar antes de actuar te va a evitar errores. Buen momento para acuerdos laborales.

horoscopo .jpg

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se activa lo económico. Posibles definiciones sobre pagos, compras o proyectos. Confianza en tus decisiones.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Miércoles dinámico y con muchas conversaciones. Aprovechá para aclarar temas pendientes y expresar lo que sentís.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Sensibilidad elevada. No te tomes todo de manera personal. Buen día para cuidar vínculos cercanos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Reconocimiento y apoyo de personas importantes. Ideal para mostrar iniciativas o liderar un proyecto.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día productivo si evitás la autoexigencia extrema. Ordenar agendas y tareas te dará tranquilidad.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Armonía en relaciones. Buen momento para resolver conflictos o tomar decisiones en pareja o sociedad.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Jornada intensa pero favorable para cierres. Dejar atrás algo te libera más de lo que creés.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen humor y ganas de proyectar. Ideal para pensar en cambios a corto plazo o planificar viajes.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Responsabilidades que se acomodan. Día clave para organizar el trabajo y marcar límites claros.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad en alza. Ideas nuevas pueden convertirse en oportunidades si las compartís con la persona correcta.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Día para cuidar la energía emocional. Buscá momentos de calma y evitá absorber problemas ajenos.

Horóscopo miércoles diciembre
