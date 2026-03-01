Horóscopo del domingo 1 de marzo de 2026
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 1 de marzo
Este domingo la energía se centra en tu bienestar físico y mental. El inicio de mes te encuentra con la necesidad de bajar las revoluciones. Es un momento excelente para organizar tu semana y evitar el caos del lunes.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La influencia lunar favorece tu creatividad y vida social. Te sentirás inspirado para emprender algo nuevo o decorar tu espacio. El placer sensorial será tu brújula hoy.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu atención estará puesta en el hogar y la familia. Es un domingo para reconectar con tus raíces. Podrías sentir la necesidad de pasar tiempo a solas para procesar noticias recientes.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Día de comunicación expansiva. Estarás muy solicitado para consejos o charlas profundas. Tu intuición está en su punto máximo, permitiéndote leer entre líneas lo que otros callan.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El foco está en tus valores y recursos. Este domingo te invita a reflexionar sobre lo que realmente te brinda seguridad. Es un día para disfrutar de la buena mesa, pero con conciencia de tus límites.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Con la Luna transitando por tu sector de la identidad personal, te sientes renovado. Es tu domingo de autocuidado absoluto. La claridad mental te permitirá tomar una decisión que venías postergando.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Un domingo de retiro espiritual. Sentirás que el ruido del mundo es demasiado fuerte. Aprovecha para meditar, leer o simplemente descansar. Tu subconsciente tiene mensajes importantes para ti.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tus sueños y amistades cobran protagonismo. Te sentirás muy conectado con tu círculo social. Es un buen momento para planificar proyectos grupales o causas comunitarias.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Aunque es domingo, tu mente está en tu proyección pública y metas. Estás visualizando dónde quieres estar al finalizar marzo. Tu ambición está encendida, pero no descuides el descanso.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La energía de hoy te empuja a expandir tus horizontes. Ya sea estudiando algo nuevo o planificando un viaje, tu mente pide aventura y conocimiento. Sal de tu zona de confort.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Día de transformación intensa. Estarás lidiando con temas profundos, quizás legados, deudas o emociones compartidas. Es un domingo para soltar lo que ya no te sirve y sanar.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tus relaciones de pareja y socios son el espejo de tu alma hoy. El sol en tu signo te da brillo, pero la Luna te pide que prestes atención a los deseos del otro para armonizar.