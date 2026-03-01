Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 1 de marzo

1 de marzo 2026 · 09:11hs
Horóscopo Piscis

UNO Santa Fe

Horóscopo Piscis

Horóscopo del domingo 1 de marzo de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este domingo la energía se centra en tu bienestar físico y mental. El inicio de mes te encuentra con la necesidad de bajar las revoluciones. Es un momento excelente para organizar tu semana y evitar el caos del lunes.

  • Amor: Una conversación pendiente con tu pareja o un amigo cercano traerá alivio. No temas mostrar tu vulnerabilidad.
  • Dinero: Revisa tus gastos de febrero; es posible que encuentres un pequeño error a tu favor.
horoscopo .jpg

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La influencia lunar favorece tu creatividad y vida social. Te sentirás inspirado para emprender algo nuevo o decorar tu espacio. El placer sensorial será tu brújula hoy.

  • Amor: Si estás soltero, un encuentro casual en un lugar tranquilo podría despertar un interés genuino.
  • Dinero: Evita las compras impulsivas de "comienzo de mes". Disfruta de lo que ya tienes.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu atención estará puesta en el hogar y la familia. Es un domingo para reconectar con tus raíces. Podrías sentir la necesidad de pasar tiempo a solas para procesar noticias recientes.

  • Amor: No permitas que malentendidos del pasado empañen tu domingo. Escucha más de lo que hablas.
  • Dinero: Una idea para un negocio familiar o compartido empieza a tomar forma en tu mente.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Día de comunicación expansiva. Estarás muy solicitado para consejos o charlas profundas. Tu intuición está en su punto máximo, permitiéndote leer entre líneas lo que otros callan.

  • Amor: Un viaje corto o una caminata al aire libre con alguien especial será el bálsamo que necesitas.
  • Dinero: Es el momento de poner al día trámites o correos electrónicos que dejaste pendientes el viernes.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El foco está en tus valores y recursos. Este domingo te invita a reflexionar sobre lo que realmente te brinda seguridad. Es un día para disfrutar de la buena mesa, pero con conciencia de tus límites.

  • Amor: Tu carisma está alto, pero podrías sentirte algo posesivo. Confía en el proceso de los demás.
  • Dinero: Se vislumbra una oportunidad de inversión o ahorro que requiere que seas disciplinado desde hoy.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Con la Luna transitando por tu sector de la identidad personal, te sientes renovado. Es tu domingo de autocuidado absoluto. La claridad mental te permitirá tomar una decisión que venías postergando.

  • Amor: Te pones en primer lugar, y eso está bien. Tu entorno lo respetará si lo comunicas con calma.
  • Dinero: Tu capacidad de análisis está afilada; es el mejor día del mes para proyectar tus metas financieras.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Un domingo de retiro espiritual. Sentirás que el ruido del mundo es demasiado fuerte. Aprovecha para meditar, leer o simplemente descansar. Tu subconsciente tiene mensajes importantes para ti.

  • Amor: Hay cosas que no necesitan palabras. Disfruta de los silencios compartidos.
  • Dinero: No es un día para tomar decisiones financieras drásticas. Espera a que la energía se aclare el martes.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tus sueños y amistades cobran protagonismo. Te sentirás muy conectado con tu círculo social. Es un buen momento para planificar proyectos grupales o causas comunitarias.

  • Amor: Un amigo podría revelarte sentimientos inesperados. Mantén la mente abierta y el corazón sereno.
  • Dinero: El trabajo en equipo será la clave para tus éxitos económicos en este nuevo mes de marzo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Aunque es domingo, tu mente está en tu proyección pública y metas. Estás visualizando dónde quieres estar al finalizar marzo. Tu ambición está encendida, pero no descuides el descanso.

  • Amor: Podrías sentir tensión entre tus responsabilidades y tu vida afectiva. Busca el equilibrio.
  • Dinero: Un reconocimiento o noticia positiva sobre tu desempeño laboral llegará pronto. Prepárate.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía de hoy te empuja a expandir tus horizontes. Ya sea estudiando algo nuevo o planificando un viaje, tu mente pide aventura y conocimiento. Sal de tu zona de confort.

  • Amor: Alguien de un entorno diferente o lejano captará tu atención. La conexión intelectual será la clave.
  • Dinero: Es un buen momento para invertir en formación o herramientas que mejoren tu productividad.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Día de transformación intensa. Estarás lidiando con temas profundos, quizás legados, deudas o emociones compartidas. Es un domingo para soltar lo que ya no te sirve y sanar.

  • Amor: La intimidad se vuelve prioritaria. Es un momento para conversaciones honestas y sin filtros.
  • Dinero: Revisa contratos o acuerdos conjuntos. Es hora de renegociar lo que no te resulta justo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tus relaciones de pareja y socios son el espejo de tu alma hoy. El sol en tu signo te da brillo, pero la Luna te pide que prestes atención a los deseos del otro para armonizar.

  • Amor: La empatía será tu superpoder. Podrás resolver cualquier conflicto con una sonrisa y comprensión.
  • Dinero: Alianzas estratégicas están en el aire. No descartes una propuesta que llegue de una persona de confianza.
Horóscopo marzo domingo
