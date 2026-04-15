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La Justicia comprobó que Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia y pagó con dólares en efectivo

El fiscal Gerardo Pollicita recibió información de la aerolínea Latam, en la que se trasladó el jefe de Gabinete. El funcionario cuenta con un listado de 17 viajes desde 2022 hasta la fecha. La fiscalía dictará nuevas medidas de prueba que logren completar el cuadro trazado de viajes, fechas y costos.

15 de abril 2026 · 20:07hs
Manuel Adornis

gentileza

Manuel Adornis, jefe de Gabinete

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó un Año Nuevo junto a su familia en Aruba, una paradisíaca isla del Caribe. Viajó en primera clase con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa y sus dos hijos.

Esa empresa de aviación, a pedido de la Justicia, aportó la información sobre los vuelos de Adorni. Partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, con un parate intermedio en Ecuador.

El fiscal, que investiga toda la evolución patrimonial del ministro coordinador, también consiguió saber cuánto costaron los viajes y confirmó que el pago se hizo en dólares y en efectivo.

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Cada pasaje salió 1450 dólares, lo que arrojaría un total de 5800 dólares entre toda la familia.

Por estas horas, indicaron fuentes del caso, se busca esclarecer en qué hotel se quedó la familia Adorni y cuánto pagaron por el alojamiento.

El jueves pasado, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa Bettina Angeletti. De esa manera la Justicia podrá acceder a todos los detalles de los pagos con tarjeta de crédito que hicieron durante el viaje a Aruba y en el resto del período investigado.

La cifra que arroje el total de las vacaciones del vocero y jefe de Gabinete se acumulará con sus demás gastos, otros viajes por el mundo e inversiones en propiedades. La investigación del fiscal Pollicita busca esclarecer de dónde sacó todo ese dinero Adorni, y si es compatible con sus ingresos declarados.

Más viajes

El escándalo en torno al patrimonio del jefe de Gabinete se disparó a partir de una foto que le tomaron con su pareja, quien lo acompañó en la comitiva oficial que participó de la “Argentina Week 2026”, en Nueva York.

El pasaje del funcionario se facturó en 4.910 dólares, mientras que el de Angeletti costó 5.154 dólares. La parte de Adorni la costeó una agencia que paga los vuelos de los servidores públicos, pero aún no está claro quién pagó el de la esposa.

Ambos figuran como pasajeros en el mismo vuelo físico JFK-EZE, DL 115, fechado el 14 de marzo de 2026. Partieron a las 22:25 desde Estados Unidos y arribaron a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo, sin escalas intermedias.

En la misma causa se investiga también el vuelo en avión privado que Adorni y su familia hicieron a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandío, contratista del Estado a través de la Televisión Pública. Pasaron juntos el último fin de semana largo de Carnaval.

La TV estatal entregó los expedientes completos de los contratos que se firmaron con ImHouse, la productora del amigo del jefe de Gabinete.

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