Así quedaron las semifinales de la Champions League

La Champions League dio un giro brusco y cambió el mapa del poder. Por primera vez en mucho tiempo, las semifinales se jugarán sin Real Madrid ni Barcelona, dos gigantes que quedaron en el camino antes de lo esperado.

En su lugar, cuatro equipos llegan con argumentos propios y hambre de gloria: Paris Saint Germain, Bayern Munich, Atlético de Madrid y Arsenal.

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El PSG dio una muestra de autoridad al borrar de la serie a Liverpool con un global contundente, reafirmando su condición de candidato. Del otro lado, el equipo de Diego Simeone volvió a demostrar su ADN competitivo y dejó afuera al Barcelona en una eliminatoria tan pareja como intensa.

El golpe más fuerte lo dio Bayern, que no solo eliminó a Real Madrid, sino que lo hizo imponiéndose en ambos partidos, marcando territorio ante el máximo ganador del certamen. En tanto, Arsenal jugó con inteligencia su serie frente a Sporting de Lisboa y terminó sellando la clasificación en casa con un empate que le alcanzó.

Así serán las semifinales de la Champions League

Paris Saint Germain-Bayern Munich

Atlético de Madrid-Arsenal