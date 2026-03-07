Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 7 de marzo

7 de marzo 2026 · 15:23hs
Horóscopo Piscis

UNO Santa Fe

Horóscopo Piscis

Horóscopo del sábado 7 de marzo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Esta semana sentirás que el motor se detiene un poco. Mercurio retrógrado está tocando tu zona del subconsciente.

  • Consejo: No fuerces inicios de proyectos. Usa estos días para dormir más y anotar tus sueños; traen mensajes clave sobre tu futuro financiero.
piscis signos.jpg

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Un malentendido con un amigo o un grupo de trabajo podría surgir a mitad de semana.

  • Consejo: Antes de juzgar, verifica la información. Hacia el fin de semana, la energía de Venus te favorecerá para una cena romántica o un encuentro tranquilo en casa.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu regente, Mercurio, está haciendo de las suyas en tu zona profesional. Revisa correos y documentos antes de enviarlos a tus jefes.

  • Consejo: Es una semana de "re-planificación". Si un ascenso se retrasa, tómalo como una oportunidad para pulir tu estrategia.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sentirás una fuerte conexión espiritual. Los temas legales o estudios pueden estar trabados, pero tu vida emocional florece.

  • Consejo: El fin de semana es ideal para una escapada cerca del agua o simplemente para leer un libro que te inspire a viajar con la mente.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Semana de trámites y revisiones bancarias. Podrías descubrir un cobro indebido o una deuda olvidada.

  • Consejo: En el amor, la pasión será intensa pero cuidado con los celos infundados producto de la neblina de Piscis. Mantén la calma.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El foco sigue en tus relaciones (pareja o socios). Al estar tu regente retrógrado frente a ti, sentirás que los demás no te entienden.

  • Consejo: No es semana para ultimatums. Escucha el doble de lo que hablas y practica la paciencia extrema, especialmente el miércoles y jueves.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu rutina diaria se verá alterada por pequeños imprevistos técnicos o cambios de horario.

  • Consejo: Cuida tu salud, especialmente pies y sistema linfático. Bebe mucha agua y trata de no sobrecargarte con tareas ajenas; di que no si es necesario.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un viejo amor o un pasatiempo que abandonaste hace años vuelve a cobrar importancia.

  • Consejo: Deja que la nostalgia te inspire creativamente, pero no tomes decisiones definitivas sobre relaciones del pasado hasta que Mercurio arranque directo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía se concentra en el hogar. Puede haber confusiones con familiares o problemas con electrodomésticos.

  • Consejo: Buen momento para ordenar fotos antiguas o redecorar un espacio. No firmes contratos de compra-venta de inmuebles esta semana.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

¡Cuidado con los traslados! El tráfico y los malentendidos en mensajes cortos serán tu mayor reto.

  • Consejo: Si tienes una reunión importante, llega 15 minutos antes. Tu palabra tendrá mucho peso, úsala para sanar vínculos, no para criticar.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es una semana para cuidar el bolsillo. Evita las compras impulsivas de "ofertas" que parecen demasiado buenas para ser verdad.__IP__

  • Consejo: Revisa tus suscripciones y gastos fijos. Podrías encontrar una fuga de dinero que no habías notado.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con el Sol y Mercurio (retrógrado) en tu signo, estás en el centro del huracán cósmico. Te sentirás muy sensible y quizás un poco perdido.

  • Consejo: No intentes tener la razón. Fluye con la intuición. El fin de semana recibirás una sorpresa o un gesto de cariño que te devolverá la confianza.
Horóscopo sábado marzo
Noticias relacionadas
Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Último Momento
Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Ovación
Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Policiales
Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

San Javier: múltiples allanamientos dejaron 15 vendedores de droga aprehendidos y estupefacientes secuestrados

San Javier: múltiples allanamientos dejaron 15 vendedores de droga aprehendidos y estupefacientes secuestrados

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe