Robos y vandalismo en barrio Judiciales: vecinos se organizan para reclamar seguridad

El vecino Rodolfo Figueroa, en diálogo con el programa Mañana UNO por UNO 106.3, relató que en las últimas semanas se registraron robos de luminarias, caños de gas, baterías de autos y elementos de viviendas, lo que generó creciente preocupación entre los habitantes del barrio.

Los vecinos realizaron una convocatoria abierta para visibilizar la problemática y exigir respuestas

Vecinos del barrio Judiciales , ubicado en el norte de la ciudad , manifestaron su preocupación por el aumento de los hechos de inseguridad en la zona y convocaron a una reunión abierta para reclamar mayor presencia policial y medidas de prevención.

El encuentro será este martes a las 18.30 en pasaje Judicial al 800, entre Piedras y Tacuarí , donde los habitantes del barrio se reunirán para compartir los distintos episodios delictivos registrados en las últimas semanas.

En diálogo con el programa “Mañana UNO”, que conduce Fabián Acosta por UNO 106.3, el vecino Rodolfo Figueroa describió la situación que atraviesan quienes viven en el barrio. “Últimamente estamos siendo víctimas de robos de todo tipo y daños durante toda la noche”, afirmó.

Robos, daños y temor entre los vecinos

Figueroa relató que los delincuentes cometen distintos tipos de delitos, desde sustracción de elementos en viviendas hasta vandalismo en la vía pública. Uno de los casos ocurrió en su propia casa.

“Hace unos días me robaron el caño de cobre de la caja de gas a las tres de la madrugada. Empezó a salir gas y eso significa un peligro enorme. No miden el riesgo de que pueda explotar una casa”, explicó.

Además, señaló que los delincuentes roban caños de agua, luminarias LED, focos y hasta plantas de los jardines, e incluso ingresan a viviendas o dañan vehículos.

“Rompen los vidrios de los autos para llevarse la batería o lo que haya adentro. En una casa esta semana entraron y prácticamente se llevaron todo”, aseguró.

Los vecinos también denunciaron la rapidez con la que actúan los ladrones, incluso trepando columnas de iluminación para sustraer artefactos. “Se suben a las columnas de luz y en menos de un minuto se llevan las luminarias”, sostuvo.

Preocupación por la cercanía de asentamientos

Según explicó el vecino, el barrio se encuentra rodeado por distintos sectores donde, aseguran, se producen movimientos delictivos.

Mencionó asentamientos ubicados hacia el fondo de calle Tacuarí, otro sector en dirección al camino a Ángel Gallardo, y zonas cercanas a French y Orrego, además de sectores próximos al camping de Luz y Fuerza.

“No quiere decir que todos sean delincuentes, hay gente que trabaja, pero son lugares por donde pasan y se mueven. Es como un camino hormiga para entrar y salir”, indicó.

Además, afirmó que en algunas noches se escuchan detonaciones de armas de fuego, lo que incrementa el temor entre las familias. “Estamos viviendo con miedo. Hay gente grande, chicos y todos queremos vivir tranquilos”, expresó.

Reclamo por mayor presencia policial

Figueroa señaló que el barrio tiene como referencia cercana la Comisaría 8ª, aunque los vecinos consideran que la presencia policial es insuficiente, especialmente durante la noche.

También mencionó que anteriormente había presencia de Gendarmería en la zona, pero que ese dispositivo fue retirado. “Cuando llamamos, la policía viene rápido, incluso el 911, pero no logran detener a nadie”, afirmó.

Los vecinos indicaron que desde hace meses presentaron notas y reclamos al Ministerio de Seguridad y a autoridades municipales, aunque aseguran que hasta el momento no obtuvieron soluciones concretas.

Por ese motivo decidieron realizar una convocatoria abierta para visibilizar la problemática y exigir respuestas. “Pagamos impuestos y servicios como todos. Solo pedimos seguridad y prevención”, sostuvo Figueroa.

La convocatoria vecinal

La reunión será este martes a las 18.30 en pasaje Judicial al 800, entre Piedras y Tacuarí.

Los vecinos invitaron a participar a habitantes del barrio y zonas cercanas para exponer los distintos hechos delictivos y analizar posibles acciones para mejorar la seguridad. “Queremos que esto se haga visible y que entre todos podamos encontrar una solución”, concluyó el vecino.

