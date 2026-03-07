Paraná: familiares de un interno asesinado realizaron una protesta y uno de ellos se prendió fuego

Los familiares de Martín Siegfried se hicieron presente en la puerta de la Unidad Penal N°1 en la ciudad de Paraná para pedir explicaciones, cuando uno de ellos se predió fuego cuando estaban quemando neumáticos. VIDEO

Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Los familiares de Martín Luciano Siegfried se hicieron presente este viernes en la puerta de la Unidad Penal N°1 en la ciudad de Paraná para pedir explicaciones sobre las circunstancias en que murió. Hubo algunos altercados y cortaron la calle prendiendo fuego cubiertas. Sostienen que fue asesinado mientras dormía.

Pero un insólito episodio ocurrió cuando se manifestaban. Uno de los familiares se prendió fuego cuando quemaban neumáticos

Disturbio frente a la unidad Penal 1 de Paraná Imágenes: Canal 9 Litoral

Los hechos en la Unidad Penal

Siegfried sufrió heridas cortantes de consideración, por lo que fue trasladado al Hospital San Martín, donde se confirmó minutos más tarde su fallecimiento.

Una vez conocida su muerte, sus familiares se acercaron a la UP1 para conocer más detalles y se vivieron momentos de tensión, denunciando que fueron agredidos por el personal policial.

Su mamá contó que "lo mataron como a un perro mientras dormía. Lo mataron y lo tiraron afuera de la celda con todas sus cosas".

En tanto, una de sus hermanas pidió que se muestran las cámaras del interior del penal.

"A mi hermano lo mataron adentro de un pabellón mientras él estaba descansando. Lo mataron durmiendo como a un perro”, sostuvo.

Martín Luciano Siegfried es hermano de Facundo Siegfried, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra “Rucu” Silva, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná. El fallecido estaba preso por causas relacionadas a la venta de drogas y por una estafa.

En el lugar se desplegó un importante operativo de seguridad mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho, indicó Reporte 100.7.