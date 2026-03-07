Uno Santa Fe | Información General | Familiares

Paraná: familiares de un interno asesinado realizaron una protesta y uno de ellos se prendió fuego

Los familiares de Martín Siegfried se hicieron presente en la puerta de la Unidad Penal N°1 en la ciudad de Paraná para pedir explicaciones, cuando uno de ellos se predió fuego cuando estaban quemando neumáticos. VIDEO

7 de marzo 2026 · 16:33hs
Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Reporte 100.7

Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Los familiares de Martín Luciano Siegfried se hicieron presente este viernes en la puerta de la Unidad Penal N°1 en la ciudad de Paraná para pedir explicaciones sobre las circunstancias en que murió. Hubo algunos altercados y cortaron la calle prendiendo fuego cubiertas. Sostienen que fue asesinado mientras dormía.

Pero un insólito episodio ocurrió cuando se manifestaban. Uno de los familiares se prendió fuego cuando quemaban neumáticos

Disturbio frente a la unidad Penal 1 de Paraná

Los hechos en la Unidad Penal

Siegfried sufrió heridas cortantes de consideración, por lo que fue trasladado al Hospital San Martín, donde se confirmó minutos más tarde su fallecimiento.

Una vez conocida su muerte, sus familiares se acercaron a la UP1 para conocer más detalles y se vivieron momentos de tensión, denunciando que fueron agredidos por el personal policial.

Su mamá contó que "lo mataron como a un perro mientras dormía. Lo mataron y lo tiraron afuera de la celda con todas sus cosas".

En tanto, una de sus hermanas pidió que se muestran las cámaras del interior del penal.

"A mi hermano lo mataron adentro de un pabellón mientras él estaba descansando. Lo mataron durmiendo como a un perro”, sostuvo.

Martín Luciano Siegfried es hermano de Facundo Siegfried, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra “Rucu” Silva, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná. El fallecido estaba preso por causas relacionadas a la venta de drogas y por una estafa.

En el lugar se desplegó un importante operativo de seguridad mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho, indicó Reporte 100.7.

Familiares unidad penal fuego Paraná
Ara San Juan: comenzó el juicio que determinará las responsabilidades penales sobre la tragedia

advierten que en argentina cada generacion joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

La desaprobación a la Casa Rosada quedó en el 48,7% en febrero y la percepción de corrupción alcanzó el 56,6%.  

Horóscopo Piscis

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

