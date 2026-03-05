Uno Santa Fe | Policiales | suboficial

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

La mujer de 22 años fue hallada con un disparo en la cabeza en el baño de la vivienda familiar del barrio Las Mercedes. Los estudios forenses y peritajes criminalísticos indicaron que utilizó el arma reglamentaria de su marido

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de marzo 2026 · 09:22hs
Este jueves por la mañana recuperó la libertad el suboficial policial de 25 años que permanecía detenido desde el miércoles de la semana pasada en el marco de la investigación por la muerte de su esposa, Antonella Cuellar, de 22 años. La joven fue hallada con un impacto de bala en la cabeza en el baño de la vivienda familiar ubicada en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Recreo.

El conjunto de peritajes criminalísticos realizados en la vivienda y sobre el arma reglamentaria del policía, junto con el resultado de la necropsia practicada en la morgue judicial, determinó que la muerte de la mujer fue consecuencia de una decisión personal y que utilizó el arma reglamentaria de su esposo.

El hecho ocurrió el miércoles pasado y, al momento de la situación, dentro de la vivienda se encontraban los dos hijos del matrimonio, de tres y un año.

Un caso desgarrador

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe, el episodio se conoció el miércoles por la noche. Cerca de las 19, el policía llegó a su casa y halló a su mujer sin vida con un disparo en la cabeza junto a su arma reglamentaria.

El suboficial retiró el arma del lugar y se comunicó con la central de emergencias 911, donde relató lo sucedido y solicitó la presencia policial en la vivienda.

Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 16ª, quienes preservaron la escena hasta la llegada de los pesquisas de Homicidios y los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Posteriormente se informó en detalle lo ocurrido a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Luciana Escobar Cello.

Investigación judicial y policial

Ante la gravedad del caso, la fiscal Escobar Cello dispuso de manera preventiva que el policía quedara privado de su libertad, además del secuestro del arma reglamentaria.

También ordenó que el suboficial fuera sometido a peritajes criminalísticos, al igual que la vivienda donde ocurrió el hecho y el arma utilizada. En paralelo, el cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia y estudios complementarios, entre ellos análisis en las manos.

Peritajes con fundamento científico

Una semana después, y tras recibir los informes científicos de los médicos forenses y de los peritos de la PDI, los resultados indicarían de manera concluyente que la mujer tomó la decisión de quitarse la vida en ausencia de su marido, utilizando el arma reglamentaria de éste.

Con esos elementos incorporados a la causa, la fiscal Luciana Escobar Cello dispuso la liberación del suboficial, al considerar que no surgían indicios que lo vincularan penalmente con el hecho.

suboficial esposa muerte
