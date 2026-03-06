Uno Santa Fe | Policiales | San Javier

San Javier: múltiples allanamientos dejaron 15 vendedores de droga aprehendidos y estupefacientes secuestrados

Los allanamientos fueron realizados por los pesquisas antinarcóticos de la PDI de manera simultánea

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de marzo 2026 · 11:41hs
Este viernes por la mañana, y como corolario de una investigación por venta barrial de drogas en la ciudad de San Javier, fueron realizados 15 allanamientos simultáneos que tuvieron como resultado 15 personas aprehendidas y el secuestro de estupefacientes.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron 28 gramos de cocaína y algo más de medio kilo de marihuana, además de recortes de envoltorios utilizados para fraccionar droga y una balanza de precisión, elementos comúnmente vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Todos aprehendidos

El trabajo de inteligencia previo alrededor de la venta barrial de drogas fue ordenado por la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y permitió obtener los resultados esperados. Además, los investigadores lograron constatar la articulación entre los distintos vendedores, lo que aproxima la hipótesis de una organización vinculada al narcomenudeo, que posiblemente contaba con un mismo distribuidor, situación que continúa siendo investigada.

Los 15 allanamientos realizados de manera simultánea permitieron aprehender a los 15 principales investigados. Durante las requisas, los efectivos secuestraron decenas de dosis de cocaína y marihuana, que quedaron bajo custodia para las pericias correspondientes.

Ley provincial de Microtráfico N° 14.239

La novedad sobre la realización de los 15 allanamientos simultáneos, las 15 aprehensiones y el secuestro de dosis de estupefacientes fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI). Posteriormente, se dio intervención al fiscal de San Javier, Pablo Lipowy, quien ordenó que los 15 aprehendidos continúen privados de su libertad, que sean correctamente identificados y que se les forme causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

Asimismo, en la misma disposición judicial, el fiscal ordenó a los pesquisas de la PDI preservar los estupefacientes secuestrados mediante una cadena de custodia, con el objetivo de garantizar su incorporación como prueba en la investigación judicial.

