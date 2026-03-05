Uno Santa Fe | Santa Fe | escuela

Tensión en una escuela de Bº Centenario: un alumno de 9 años amenazó con una tijera a su maestra y compañeros

El hecho ocurrió este jueves por la mañana. El menor tomó una tijera y, en medio de la crisis, golpeó a una docente. Fue necesaria la intervención policial para contenerlo hasta que llegó su padre. No hubo heridos de arma blanca.

5 de marzo 2026 · 20:09hs
Una mañana de extrema tensión se vivió en la Escuela San Antonio de Padua N° 1.162, ubicada en calle J. J. Paso al 3300. Un alumno de apenas 9 años protagonizó un episodio de violencia derivado de un presunto brote psicótico, lo que obligó a las autoridades escolares a activar protocolos de emergencia y solicitar presencia policial.

Según el relato de los presentes, el niño se descompensó emocionalmente, tomó una tijera y comenzó a proferir amenazas contra sus compañeros de aula. El clima de exaltación escaló rápidamente cuando los docentes intentaron intervenir para desarmarlo.

Forcejeo y agresión a una docente

En el intento por resguardar la integridad del resto de los alumnos y del propio menor, una maestra intentó contenerlo físicamente. En medio del forcejeo, el niño —completamente fuera de sí— le propinó una patada en el rostro a la docente.

Ante la imposibilidad de comunicarse de forma inmediata con los progenitores y debido al estado de "exaltación visible" del alumno, los directivos llamaron al 911. Efectivos policiales llegaron al establecimiento y lograron reducir y calmar al menor mediante técnicas de contención, evitando que utilizara la tijera para herir a terceros.

Finalización del episodio

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores en términos de lesiones físicas graves:

Sin heridos de arma: ningún alumno ni personal escolar resultó cortado por el elemento punzante.

Estado de la docente: la maestra agredida recibió asistencia, aunque se encuentra fuera de peligro.

Retiro del menor: tras varios minutos de mediación, el padre del niño se presentó en la escuela y procedió a retirarlo del establecimiento para su atención médica especializada.

El desafío de la salud mental escolar

El hecho reabre el debate sobre el acompañamiento de salud mental en las instituciones educativas. Desde el Ministerio de Educación y los equipos socioeducativos se espera una intervención para analizar el contexto del menor y brindar apoyo tanto a su familia como a la comunidad educativa de la Escuela San Antonio de Padua, afectada por el impacto emocional del suceso.

