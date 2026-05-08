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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 8 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

8 de mayo 2026 · 06:57hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este viernes 8 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 11: Beruti, Florencio Fernández, Pasaje Santa Fe y Cafferata

Maniobras de reconfiguración

• 8 a 12:

- Millán Medina, Padre Genesio, Estrada y Europa

Reformas en Subestación

- Gorriti, Azcuénaga, Bernard y Troncoso

Mantenimiento

• 8.30 a 12.30:

- Pasaje Irala, Iturraspe, La Paz y Saavedra

- Martín Zapata, Llerena, Doctor Zavalla y Roque Saénz Peña

Mantenimiento

9 a 13: Derqui, Ruperto Godoy, Solís y Estrada

Callejón Aguirre, Aguado, La Pampa y Peñaloza

Gorriti, Aguirre, Aguado y Bernard

Mantenimiento

• 9.30 a 11.30: La Rioja, H. Irigoyen, San Lorenzo y Dr. Zavalla

Reemplazo de Postes

• 11 a 13:

- avenida Blas parera, Lavaisse, Gorostiaga y Arenales

Maniobras de reconfiguración

- Menchaca, Reinares, Gorriti y Azcuénaga

Despeje de Electroductos

SANTO TOMÉ

• 7.30 a 9.30: Belgrano, Macia, Av. del Trabajo y A. del Valle

Reemplazo de Postes

• 11.30 a 13.30: Macía, Gaboto, San Juan y Mena

Reemplazo de Poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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