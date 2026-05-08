La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este viernes 8 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 8 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 11: Beruti, Florencio Fernández, Pasaje Santa Fe y Cafferata
Maniobras de reconfiguración
• 8 a 12:
- Millán Medina, Padre Genesio, Estrada y Europa
Reformas en Subestación
- Gorriti, Azcuénaga, Bernard y Troncoso
Mantenimiento
• 8.30 a 12.30:
- Pasaje Irala, Iturraspe, La Paz y Saavedra
- Martín Zapata, Llerena, Doctor Zavalla y Roque Saénz Peña
Mantenimiento
9 a 13: Derqui, Ruperto Godoy, Solís y Estrada
Callejón Aguirre, Aguado, La Pampa y Peñaloza
Gorriti, Aguirre, Aguado y Bernard
Mantenimiento
• 9.30 a 11.30: La Rioja, H. Irigoyen, San Lorenzo y Dr. Zavalla
Reemplazo de Postes
• 11 a 13:
- avenida Blas parera, Lavaisse, Gorostiaga y Arenales
Maniobras de reconfiguración
- Menchaca, Reinares, Gorriti y Azcuénaga
Despeje de Electroductos
SANTO TOMÉ
• 7.30 a 9.30: Belgrano, Macia, Av. del Trabajo y A. del Valle
Reemplazo de Postes
• 11.30 a 13.30: Macía, Gaboto, San Juan y Mena
Reemplazo de Poste
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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