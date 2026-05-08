Cortes programados por EPE para este viernes

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Murió el conductor de un auto que chocó contra una columna de alumbrado en avenida Gorriti y Facundo Zuviría