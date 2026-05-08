Santa Fe amaneció con 9° y térmica de 6°: el pronóstico completo para el fin de semana El viernes comenzó fresco y despejado en la capital provincial. Se esperan días estables, con máximas moderadas y mañanas frías. 8 de mayo 2026 · 07:18hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada y fresca, con una temperatura de 9.4° a las 7.15 de la mañana, térmica de 6.9º y una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa la acción plena del sistema frío en la región, el cual por su lento desplazamiento y asociado a la acción del sistema ciclónico que actúa sobre el océano Atlántico, logra lentamente predominar y estabilizar la región, permitiendo todavía la presencia de alguna nubosidad y el descenso de los registros térmicos. Respecto a la posibilidad de lluvias, más allá de la posible nubosidad en la región, la presencia de aire seco impediría la formación de dichos eventos, no obstante ello existe la posibilidad de bancos de nieblas o neblinas en zonas rurales durante el fin de semana.

Sábado con cielo mayormente despejado, nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 8º y suave descenso de las máximas, 12º. Vientos moderados del sector suroeste, descendiendo gradualmente su intensidad con el correr de las horas.

En tanto para domingo esperamos una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en descenso de las mínimas, 4º y suave ascenso de las máximas, 15º. Vientos leves del sector oeste/suroeste, rotando al oeste/noroeste e incrementando levemente su intensidad por momentos. Por último, lunes despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave ascenso: mínima 6º y máxima 17º. Vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste, rotando al oeste/noreste. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe