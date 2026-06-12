Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este 12 de junio

12 de junio 2026 · 07:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Horóscopo Géminis

UNO Santa Fe

Horóscopo Géminis

Horóscopo del viernes 12 de junio de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

  • Energía del día: Sentirás un fuerte impulso por estabilizar tu ritmo. Es un viernes ideal para revisar tus cuentas y asegurarte de cerrar la semana con los números en orden.
  • Amor: En el amor, preferirás la previsibilidad. Los planes tranquilos y las demostraciones de afecto con hechos concretos te darán la seguridad que buscás.
  • Dinero/Trabajo: Un esfuerzo extra a primera hora de la mañana te permitirá dejar el escritorio limpio y liberado. Excelente día para concretar ventas o firmar acuerdos comerciales.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

  • Energía del día: La Luna sigue jugando a tu favor, regalándote aplomo, magnetismo y una gran resistencia física. Te vas a destacar en cualquier ambiente donde te muevas.
  • Amor: Tu poder de seducción está en un punto alto, pero con un tinte serio y elegante. Si tenés una cita, buscarás conectar desde la estabilidad y los planes a futuro.
  • Dinero/Trabajo: Jornada propicia para presentar proyectos independientes. Tus superiores o socios valorarán tu realismo y tu capacidad para estructurar ideas viables.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

  • Energía del día: El cuerpo te pide una pausa antes de arrancar el fin de semana. No te sobreexijas con compromisos sociales si sentís que tu batería mental está en el mínimo.
  • Amor: Momento de introspección afectiva. Un espacio de silencio en soledad te ayudará a entender qué querés pedirle a tus relaciones de ahora en más.
  • Dinero/Trabajo: Perfil bajo en la oficina. Dedicate a los detalles minuciosos, las auditorías o el archivo de papeles pendientes. Evitá los rumores de pasillo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

  • Energía del día: El contacto con tus amigos más cercanos y tus redes de contención te devolverá la sonrisa. Es un viernes ideal para un encuentro íntimo o una cena relajada.
  • Amor: El compañerismo y la lealtad se vuelven prioritarios. Te sentirás muy pleno compartiendo charlas sobre tus proyectos y sueños de vida con la persona elegida.
  • Dinero/Trabajo: El trabajo en red rinde frutos estables. Una sugerencia práctica de un colega te ayudará a resolver un problema técnico que te venía costando destrabar.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

  • Energía del día: Cerrás la semana laboral en el centro de la escena profesional. Tu responsabilidad y capacidad de liderazgo serán puestas a prueba de manera positiva.
  • Amor: Intentá no llevarte la rigidez de tus obligaciones a tus espacios de pareja o familia. Al cruzar la puerta de casa, aflojá las tensiones corporales.
  • Dinero/Trabajo: Un cliente importante o una figura de autoridad destacará tu perseverancia. Es un día ideal para consolidar logros y dejar una excelente impresión.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

  • Energía del día: Tu mente se expande con un sentido muy práctico. Sentirás ganas de planificar el mediano plazo, ya sea organizando un viaje, una mudanza o el inicio de una capacitación.
  • Amor: La conexión intelectual y la comunidad de valores serán la clave de tus vínculos hoy. Te atraerá compartir visiones del mundo profundas y fundamentadas.
  • Dinero/Trabajo: Si tenés asuntos legales, contratos o trámites burocráticos pendientes, hoy es un excelente día para ponerles un cierre definitivo gracias a tu nivel de detalle.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

  • Energía del día: Una jornada de gran agudeza interna. Estás listo para dejar atrás miedos o apegos económicos y emocionales que te venían quitando libertad.
  • Amor: A puertas cerradas, la pasión se tiñe de una complicidad seria y madura. Buscarás compromisos emocionales reales y honestidad sin adornos diplomáticos.
  • Dinero/Trabajo: Buen día para auditar cuentas conjuntas, revisar deudas, pólizas de seguros o movimientos bancarios fijos. Poner orden ahí te dará mucha tranquilidad mental.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

  • Energía del día: Tus relaciones interpersonales y tus alianzas son el eje absoluto del viernes. El universo te pide que escuches y aprendas de la solidez que te propone el otro.
  • Amor: Excelente jornada para firmar acuerdos de convivencia, limar asperezas con madurez y disfrutar de una noche de estabilidad en la pareja. Si estás soltero, te atraerán personas maduras.
  • Dinero/Trabajo: Las sociedades y los convenios comerciales de palabra avanzan a paso firme si se basan en el beneficio mutuo. Compartir responsabilidades aliviará tu carga.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

  • Energía del día: Te enfocarás en optimizar tu bienestar físico y tus hábitos cotidianos. Tu cuerpo te pide orden en las comidas y un descanso más reparador antes del sábado.
  • Amor: Demostrás lo que sentís ayudando en el día a día. Alivianarle una tarea pesada o resolver un problema logístico de quien querés será tu mejor lenguaje del amor hoy.
  • Dinero/Trabajo: Habrá mucha carga operativa de último momento en el ámbito laboral. Si te organizás de forma metódica a primera hora, vas a poder tachar todos los pendientes sin estresarte.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

  • Energía del día: ¡La inspiración y el disfrute constructivo se encienden! Las energías de Tierra te sientan de maravillas para conectar con tus pasiones, tus hobbies y tus talentos personales.
  • Amor: Tu costado más seductor y romántico se manifiesta con mucha seguridad. Es un viernes ideal para planificar una salida detallada, divertirte y dejarte mimar por completo.
  • Dinero/Trabajo: Confiá en tus ideas creativas pero dales una estructura de negocio sólida. Tus propuestas tendrán un sello de calidad que captará la atención de personas influyentes.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

  • Energía del día: Tu búnker sagrado y tus lazos familiares te reclaman este viernes. Sentirás un deseo genuino de pasar tiempo adentro, reordenar tus espacios y conectar con tus raíces.
  • Amor: La calidez del entorno íntimo será tu mejor bálsamo emocional. Noche ideal para cocinar algo casero, mirar una película y disfrutar del silencio compartido en el sillón.
  • Dinero/Trabajo: Excelente jornada para transacciones inmobiliarias, contratos de alquiler o inversiones destinadas a refaccionar tu vivienda para volverla más confortable.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

  • Energía del día: Tu mente estará sumamente clara, pragmática y comunicativa. Sabrás cómo traducir tus complejas intuiciones en palabras sencillas, lógicas y fáciles de entender para los demás.
  • Amor: La comunicación fluirá con una honestidad maravillosa. Expresar lo que sentís con claridad y sin rodeos emocionales ayudará a disipar cualquier malentendido reciente.
  • Dinero/Trabajo: Jornada ideal para redactar informes, rendir exámenes, hacer cursos cortos o planificar la comunicación de tus proyectos. Tu palabra tiene peso, estabilidad y convicción hoy.

Horóscopo viernes junio
Noticias relacionadas
Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Último Momento
Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Sube sin presentar certificado

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Sube sin presentar certificado

Medrán no toca nada y Colón repetirá la formación por tercer partido consecutivo

Medrán no toca nada y Colón repetirá la formación por tercer partido consecutivo

Ovación
El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa

Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa

La práctica a puertas abiertas de la Selección Argentina arrojó varias novedades

La práctica a puertas abiertas de la Selección Argentina arrojó varias novedades

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo