Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 28 de julio

28 de julio 2026 · 07:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Horóscopo LEO

UNO Santa Fe

Horóscopo LEO

Horóscopo del martes 28 de julio de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Un día propicio para canalizar tu fuerza en metas concretas. Tus ideas tendrán una recepción positiva en el ámbito laboral si las presentás con calma y convicción. En el amor, la pasión y la espontaneidad reavivarán la rutina en la pareja.

Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Jornada de gran estabilidad mental que te permitirá solucionar temas prácticos o financieros. Evitá posturas inflexibles si surgen discrepancias con colegas. En lo personal, un momento de serenidad en el hogar te devolverá el eje.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu curiosidad y versatilidad estarán en un punto muy alto. Excelente momento para estudiar, redactar, exponer o entablar conversaciones clave. En la salud, buscá momentos de desconexión digital para no sobrecargar el sistema nervioso.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Día enfocado en la valoración personal y en el resguardo de tus recursos. Podrías recibir noticias o tener ideas claras sobre cómo optimizar tus ingresos. En el plano afectivo, te sentirás receptivo y dispuesto a brindar contención.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La presencia astral en tu signo potencia tu carisma, empuje y capacidad de liderazgo. Ideal para dar el primer paso en un proyecto individual o pedir lo que te corresponde. En las relaciones, tu calidez atraerá miradas y momentos gratificantes.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Día idóneo para trabajar en un segundo plano, ajustar detalles minuciosos y prestar atención a tu intuición. No te exijas abarcarlo todo hoy. En el amor, un gesto de empatía y comprensión silenciosa valdrá más que mil palabras.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Las actividades compartidas, los grupos de trabajo y la vida social estarán altamente favorecidos. Tendrás la sensibilidad para mediar en tensiones ajenas y aportar soluciones de consenso. Un amigo te acercará una propuesta motivadora.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu ambición y enfoque profesional estarán bajo el foco. Tu perseverancia te permitirá destacar ante superiores o clientes exigentes. En lo sentimental, expresarte sin rodeos ayudará a definir qué esperás del vínculo a futuro.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El optimismo y el deseo de expansión renovarán tus metas. Es un día ideal para resolver trámites legales, avanzar con estudios o proyectar viajes. Tu actitud abierta y filosófica ante la vida te permitirá superar cualquier contratiempo con soltura.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Jornada propicia para investigar, profundizar en temas complejos y gestionar finanzas compartidas. Tu sentido de la responsabilidad te mantendrá enfocado. En el amor, se abre la oportunidad para lograr una intimidad más auténtica y profunda.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El centro de la escena lo ocuparán tus vínculos principales: socios, pareja o amigos cercanos. Buscarás la colaboración genuina antes que el trabajo solitario. Mantené la apertura frente a sugerencias que modifiquen tus planes iniciales.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Surgirá la necesidad de dar un orden eficiente a tus tareas cotidianas y al cuidado de tu cuerpo. Pequeñas mejoras en tus rutinas repercutirán directo en tu nivel de energía. En el plano afectivo, la dulzura será tu mejor herramienta para conectar.

Horóscopo martes julio
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Último Momento
La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué se conmemora

Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué se conmemora

Team Chile llega a Santa Fe 2026 con más de 500 deportistas y grandes figuras

Team Chile llega a Santa Fe 2026 con más de 500 deportistas y grandes figuras

Ovación
Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

Juegos Suramericanos 2026: La gimnasia rítmica pondrá ocho títulos en juego

Juegos Suramericanos 2026: La gimnasia rítmica pondrá ocho títulos en juego

Continúa la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Continúa la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

El Turismo Zonal Santafesino vivió un gran fin de semana en Rafaela

El Turismo Zonal Santafesino vivió un gran fin de semana en Rafaela

Policiales
Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal