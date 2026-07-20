20 de julio 2026

20 de julio 2026 · 06:56hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 20 de julio

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El horóscopo diario

Amor: Una jornada propicia para sanar heridas del pasado y buscar la practicidad. Si estabas dando vueltas con una charla pendiente, hoy vas a encontrar las palabras justas para ordenar la situación afectiva con madurez.

Dinero: Mantené los pies sobre la tierra. Excelente jornada para reorganizar tu espacio de trabajo y planificar la agenda económica de la semana con inteligencia.

Salud: Cuidá la zona de la ganta. Es un buen momento para retomar la alimentación consciente y dejar atrás los excesos recientes.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: Tu vida social y tu carisma estarán en su punto máximo. La Luna en Libra enciende tu veta más romántica y expresiva, ideal para citas divertidas y conversaciones estimulantes.

Dinero: Aparecen nuevas ideas laborales muy creativas. No dejes que la distracción te gane y anotá todo, especialmente si trabajás en áreas de comunicación o diseño.

Salud: El sistema nervioso puede resentirse si vas a mil por hora. Cuidá la dispersión mental para no terminar el día con cansancio ocular.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: El Sol empieza a despedirse de tu signo, dejándote una sensación de madurez emocional. Sentirás una fuerte necesidad de replegarte en tu intimidad y buscar el refugio de tu hogar.

Dinero: Llegan respuestas que esperabas en el plano laboral. Es un buen lunes para analizar de manera muy analítica tus inversiones o presupuestos, avanzando sin apuro.

Salud: Tu sensibilidad emocional estará alta. Escuchá lo que te pide el cuerpo y regalate un descanso temprano, desconectándote de las pantallas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Tu palabra será tu mejor herramienta de seducción este lunes. Lográs comunicar con total claridad lo que sentís, generando empatía inmediata y preparándote para un subidón de magnetismo.

Dinero: Se activa el sector de las negociaciones, los contratos y los mails pendientes. Es una semana clave para hacer valer tu trabajo o negociar mejores condiciones.

Salud: Tu energía vital estará alta. Aprovechá para salir a caminar o despejar la mente al aire libre después de las obligaciones.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Dejá de lado la autocrítica y la tendencia al análisis minucioso de los sentimientos. Calidad antes que cantidad en el tiempo compartido con tu pareja.

Dinero: Mercurio te ayuda a organizar el presupuesto familiar de manera milimétrica. Podrás ordenar tus cuentas, detectar gastos innecesarios y planificar la semana con inteligencia.

Salud: Tu sistema digestivo estará sensible debido al estrés o la ansiedad acumulada. Evitá las comidas pesadas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: Con la Luna transitando por tu signo los primeros días, tu magnetismo personal será arrollador. Tu palabra será el bálsamo perfecto para resolver cualquier conflicto con armonía.

Dinero: La Luna te propone resetear tu economía y pensar en un cambio de rumbo laboral o en capacitarte. Tu juicio diplomático te permitirá liderar una presentación clave.

Salud: Sentirás un gran subidón de energía vital y armonía interna. No descuides la hidratación a lo largo del día.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Un lunes de introspección profunda y alta intensidad emocional. Preferirás los momentos de silencio y la privacidad antes que las charlas superficiales o los grandes debates.

Dinero: Conviene mantener un perfil bajo en el trabajo. No es un buen día para confrontar con superiores; observá, confiá en tus corazonadas y planificá tus movimientos.

Salud: Tu intuición está en un nivel casi místico, pero tu cuerpo te pide dormir más. Respetá tus horas de descanso.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Los planes grupales y el contacto con amigos serán el gran motor de este inicio de semana. Sentirás el optimismo y el cariño de tu red de contención afectiva.

Dinero: Tu actitud habitual te abrirá puertas con superiores o inversores. Las redes sociales o los proyectos colectivos te traen ideas brillantes que empiezan a tomar forma.

Salud: Cuidá las articulaciones y la zona lumbar si vas a pasar muchas horas sentado frente a la pantalla.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Exigís certezas y compromisos claros, lo que te puede hacer ver un poco distante en el plano afectivo. Aprendé a disfrutar del proceso y hacé un espacio a la noche para conectar con tu pareja.

Dinero: Excelente inicio de semana para tu proyección profesional. Tu esfuerzo, constancia y disciplina te ponen un paso por delante y serán valorados por personas clave.

Salud: Evitá que la ambición laboral se transforme en estrés crónico o fatiga muscular. Hacé pausas activas durante el día.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Sentirás un deseo fuerte de expandir tus horizontes y salir de la rutina de siempre. Proponer un plan original o intelectualmente estimulante reavivará el vínculo.

Dinero: Se destraban asuntos relacionados con estudios, trámites burocráticos, papeles o pagos demorados que te tenían preocupado. El panorama financiero empieza a aclararse.

Salud: Tu mente necesita estímulos nuevos. Leer algo que te apasione te va a ayudar a relajar el sistema nervioso y evitar el cansancio ocular.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)