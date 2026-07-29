Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 29 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Recreo, Santo Tomé y Sauce Viejo

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 29 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO y RECREO

• 8 a 12: avenida Facundo Zuviria, Vieytes, Hernandarias y 4 de enero

Maniobras de reconfiguración

• 8.30 a 12.30:

- Espora, Genesio, Pasaje Paraná y Santiago de Chile

Reemplazo de conductores

- RN 168, Víctor Lucca, Estanislao López y Teodora González

Reemplazo de conductores

• 9 a 13: Quiroga, De La Salle, Ignacio Crespo y Grandoli

Reemplazo de Conductores

• 11 a 15: Aristóbulo del Valle, Gorriti, Matheu y 1 de mayo

Maniobras de reconfiguración

• 12 a 16:

- San Martín, entre avenida General López y Monseñor Zazpe

- avenida General López, entre San Martín y 25 de Mayo

RECREO

• 9 a 13: Quiroga, Iturraspe, Migno y Carrasco

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Gaboto, Almirante Brown, Malvinas Argentinas y 4 de enero

Maniobras de reconfiguración

• 9.30 a 11.30: Lisandro de la Torre, Santiago del Estero, Peroni y Alfonsina Storni

Mantenimiento de subestación

• 11.30 a 13.30: Alberdi, Lisandro de la Torre, Alfonsina Storni y Lugones

Mantenimiento de subestación

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 13.30: Calle 16, Calle 6, Leiva y río Coronda

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso