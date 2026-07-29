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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 29 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Recreo, Santo Tomé y Sauce Viejo

29 de julio 2026 · 06:56hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 29 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO y RECREO

SANTA FE

• 8 a 12: avenida Facundo Zuviria, Vieytes, Hernandarias y 4 de enero

Maniobras de reconfiguración

• 8.30 a 12.30:

- Espora, Genesio, Pasaje Paraná y Santiago de Chile

Reemplazo de conductores

- RN 168, Víctor Lucca, Estanislao López y Teodora González

Reemplazo de conductores

• 9 a 13: Quiroga, De La Salle, Ignacio Crespo y Grandoli

Reemplazo de Conductores

• 11 a 15: Aristóbulo del Valle, Gorriti, Matheu y 1 de mayo

Maniobras de reconfiguración

• 12 a 16:

- San Martín, entre avenida General López y Monseñor Zazpe

- avenida General López, entre San Martín y 25 de Mayo

RECREO

• 9 a 13: Quiroga, Iturraspe, Migno y Carrasco

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Gaboto, Almirante Brown, Malvinas Argentinas y 4 de enero

Maniobras de reconfiguración

• 9.30 a 11.30: Lisandro de la Torre, Santiago del Estero, Peroni y Alfonsina Storni

Mantenimiento de subestación

• 11.30 a 13.30: Alberdi, Lisandro de la Torre, Alfonsina Storni y Lugones

Mantenimiento de subestación

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 13.30: Calle 16, Calle 6, Leiva y río Coronda

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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