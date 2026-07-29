La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 29 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO y RECREO
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 29 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Recreo, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 12: avenida Facundo Zuviria, Vieytes, Hernandarias y 4 de enero
Maniobras de reconfiguración
• 8.30 a 12.30:
- Espora, Genesio, Pasaje Paraná y Santiago de Chile
Reemplazo de conductores
- RN 168, Víctor Lucca, Estanislao López y Teodora González
Reemplazo de conductores
• 9 a 13: Quiroga, De La Salle, Ignacio Crespo y Grandoli
Reemplazo de Conductores
• 11 a 15: Aristóbulo del Valle, Gorriti, Matheu y 1 de mayo
Maniobras de reconfiguración
• 12 a 16:
- San Martín, entre avenida General López y Monseñor Zazpe
- avenida General López, entre San Martín y 25 de Mayo
RECREO
• 9 a 13: Quiroga, Iturraspe, Migno y Carrasco
Reemplazo de Conductores
SANTO TOMÉ
• 7:30 a 9:30: Gaboto, Almirante Brown, Malvinas Argentinas y 4 de enero
Maniobras de reconfiguración
• 9.30 a 11.30: Lisandro de la Torre, Santiago del Estero, Peroni y Alfonsina Storni
Mantenimiento de subestación
• 11.30 a 13.30: Alberdi, Lisandro de la Torre, Alfonsina Storni y Lugones
Mantenimiento de subestación
SAUCE VIEJO
• 9.30 a 13.30: Calle 16, Calle 6, Leiva y río Coronda
Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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