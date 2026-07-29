Unión cerró la salida de Agustín Colazo en un trueque con Gimnasia

El delantero se irá a préstamo por 18 meses con opción de compra para sumarse a Gimnasia. Como parte del acuerdo, Unión aseguró la llegada del lateral uruguayo Juan De Dios Pintado, quien ya trabaja bajo las órdenes de Leonardo Madelón.

La novela llegó a su fin. Unión y Gimnasia de La Plata alcanzaron un acuerdo para la cesión de Agustín Colazo, quien continuará su carrera en el conjunto platense a préstamo hasta diciembre de 2027 con opción de compra. La operación terminó de destrabarse gracias a un cambio en las condiciones del préstamo de Juan De Dios Pintado, que ya se encuentra entrenando con el plantel rojiblanco.

Las conversaciones entre ambas instituciones se habían enfriado debido a las diferencias respecto de la opción de compra que pretendía incluir Gimnasia. En un principio, el presidente Luis Spahn no estaba dispuesto a aceptar esa condición, lo que puso en riesgo el pase del atacante.

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Sin embargo, el escenario cambió cuando también se redefinió la llegada de Juan De Dios Pintado. El lateral uruguayo, que estaba cedido en Nacional de Montevideo, finalmente arribó a Unión con un préstamo por un año completo y no únicamente para completar el vínculo que mantenía en Uruguay. Ese ajuste permitió que el Tatengue flexibilizara su postura y autorizara la salida de Colazo.

De esta manera, ambos clubes terminaron beneficiándose: Gimnasia encontró el reemplazante que necesitaba tras la lesión de Marcelo Torres, mientras que Unión incorporó al lateral derecho que Leonardo Madelón había solicitado para reforzar el plantel.

Colazo buscará continuidad en La Plata que no tuvo en Unión

La salida del delantero era una posibilidad concreta desde hacía varias semanas. Incluso, Aldosivi había avanzado para intentar su regreso, aunque la contratación de Andrés Vombergar por parte del Tiburón terminó modificando ese panorama.

Sin demasiado lugar en la consideración de Madelón, donde por delante aparecían Cristian Tarragona, Eric Ramírez y Marcelo Estigarribia, Colazo decidió buscar minutos en otro equipo.

De hecho, el atacante no integró siquiera el banco de suplentes en el debut del Clausura frente a Platense, una señal clara de que su futuro estaba lejos del 15 de Abril.

Un atacante que llegó tras destacarse en Aldosivi

Surgido en Belgrano de Córdoba, Colazo pasó por Guillermo Brown de Puerto Madryn y San Martín de Tucumán antes de explotar futbolísticamente en Aldosivi durante 2024.

Con el conjunto marplatense convirtió 14 goles en la Primera Nacional, siendo una de las grandes figuras del ascenso a Primera División, rendimiento que le permitió dar el salto a Unión.

En el Tatengue disputó 34 partidos oficiales, convirtió cuatro goles y entregó una asistencia, aunque con el correr de los meses fue perdiendo protagonismo hasta quedar relegado en la consideración del cuerpo técnico.

Gimnasia ya lo espera

Con el acuerdo sellado, Colazo viajará a La Plata para realizar la revisión médica y posteriormente sumarse a los entrenamientos del equipo dirigido por Ariel Pereyra.

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En Gimnasia lo consideran el reemplazante ideal de Marcelo Torres, quien sufrió una lesión muscular grado 3 en el isquiotibial derecho y estará varias semanas alejado de las canchas.

Mientras tanto, Unión ya tiene en Santa Fe a Juan De Dios Pintado, quien trabaja junto al resto del plantel y se perfila como una de las alternativas para reforzar el sector derecho de la defensa de cara a lo que viene en el Torneo Clausura.