23 de julio 2026

23 de julio 2026 · 07:11hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 23 de julio

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Energía: Enfoque en la estabilidad, la familia y el hogar.

Trabajo/Economía: Un día propicio para reorganizar tus espacios de trabajo o resolver asuntos administrativos pendientes.

Amor: Buscarás momentos de calma e intimidad. Excelente jornada para charlas sinceras con seres queridos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Energía: Comunicación fluida y gran agilidad mental.

Trabajo/Economía: Ideal para negociaciones, redactar informes, enviar propuestas o concretar reuniones importantes.

Amor: Tu carisma y espontaneidad serán la clave para conectar y atraer miradas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Energía: Foco puesto en la seguridad financiera y los recursos personales.

Trabajo/Economía: Buen momento para ordenar números, revisar presupuestos o considerar nuevas fuentes de ingreso.

Amor: Buscarás contención y actos concretos que te demuestren compromiso.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Energía: ¡Comienza tu temporada! Gran vitalidad, confianza y magnetismo.

Trabajo/Economía: Te destacarás de manera natural. Tu liderazgo estará en su punto máximo; aprovechalo para impulsar tus metas personales.

Amor: Serás el centro de atención. Momentos de mucho cariño, generosidad y romance.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Energía: Reflexión, descanso e introspección.

Trabajo/Economía: Conviene mantener un perfil bajo y trabajar en segundo plano. Planificá tus próximos pasos sin apuro.

Amor: Hora de escuchar tus necesidades emocionales internas antes de tomar decisiones impulsivas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Energía: Conexión social y trabajo en equipo.

Trabajo/Economía: Los proyectos grupales y las redes de contactos darán excelentes frutos. Buenas noticias en colaboraciones.

Amor: Planes divertidos con amigos o pareja. Tu encanto natural estará totalmente potenciado.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Energía: Ambición y proyección profesional.

Trabajo/Economía: Reconocimiento a la vista por tus esfuerzos. Un día clave para demostrar tu capacidad y firmeza en lo laboral.

Amor: Buscás metas compartidas a largo plazo; la claridad será fundamental para evitar desacuerdos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Energía: Optimismo, expansión y ganas de aprender o viajar.

Trabajo/Economía: Favorecido todo lo vinculado con estudios, capacitaciones o gestiones con el exterior/otras provincias.

Amor: Tu buen humor será contagioso. Ideal para romper la rutina y planear una escapada o actividad diferente.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Energía: Transformación y profundización.

Trabajo/Economía: Buen día para resolver temas impositivos, deudas, inversiones compartidas o trámites legales.

Amor: Intensidad emocional. La confianza mutua será el pilar para fortalecer los lazos sentimentales.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Energía: Enfoque en los vínculos directos y las asociaciones.

Trabajo/Economía: Momento clave para cerrar acuerdos o trabajar codo a codo con socios comerciales.

Amor: La empatía y el diálogo fluido serán cruciales para equilibrar las dinámicas de pareja.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)