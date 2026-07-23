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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 23 de julio

23 de julio 2026 · 07:11hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del jueves 23 de julio de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Energía: La creatividad y el entusiasmo se disparan.
  • Trabajo/Economía: Se presentan oportunidades para liderar proyectos o proponer ideas audaces. Buen momento para tomar la iniciativa.
  • Amor: Día ideal para revitalizar la pasión en la pareja o dar el primer paso si estás conociendo a alguien.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Energía: Enfoque en la estabilidad, la familia y el hogar.
  • Trabajo/Economía: Un día propicio para reorganizar tus espacios de trabajo o resolver asuntos administrativos pendientes.
  • Amor: Buscarás momentos de calma e intimidad. Excelente jornada para charlas sinceras con seres queridos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Energía: Comunicación fluida y gran agilidad mental.
  • Trabajo/Economía: Ideal para negociaciones, redactar informes, enviar propuestas o concretar reuniones importantes.
  • Amor: Tu carisma y espontaneidad serán la clave para conectar y atraer miradas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Energía: Foco puesto en la seguridad financiera y los recursos personales.
  • Trabajo/Economía: Buen momento para ordenar números, revisar presupuestos o considerar nuevas fuentes de ingreso.
  • Amor: Buscarás contención y actos concretos que te demuestren compromiso.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Energía: ¡Comienza tu temporada! Gran vitalidad, confianza y magnetismo.
  • Trabajo/Economía: Te destacarás de manera natural. Tu liderazgo estará en su punto máximo; aprovechalo para impulsar tus metas personales.
  • Amor: Serás el centro de atención. Momentos de mucho cariño, generosidad y romance.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Energía: Reflexión, descanso e introspección.
  • Trabajo/Economía: Conviene mantener un perfil bajo y trabajar en segundo plano. Planificá tus próximos pasos sin apuro.
  • Amor: Hora de escuchar tus necesidades emocionales internas antes de tomar decisiones impulsivas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Energía: Conexión social y trabajo en equipo.
  • Trabajo/Economía: Los proyectos grupales y las redes de contactos darán excelentes frutos. Buenas noticias en colaboraciones.
  • Amor: Planes divertidos con amigos o pareja. Tu encanto natural estará totalmente potenciado.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Energía: Ambición y proyección profesional.
  • Trabajo/Economía: Reconocimiento a la vista por tus esfuerzos. Un día clave para demostrar tu capacidad y firmeza en lo laboral.
  • Amor: Buscás metas compartidas a largo plazo; la claridad será fundamental para evitar desacuerdos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Energía: Optimismo, expansión y ganas de aprender o viajar.
  • Trabajo/Economía: Favorecido todo lo vinculado con estudios, capacitaciones o gestiones con el exterior/otras provincias.
  • Amor: Tu buen humor será contagioso. Ideal para romper la rutina y planear una escapada o actividad diferente.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Energía: Transformación y profundización.
  • Trabajo/Economía: Buen día para resolver temas impositivos, deudas, inversiones compartidas o trámites legales.
  • Amor: Intensidad emocional. La confianza mutua será el pilar para fortalecer los lazos sentimentales.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Energía: Enfoque en los vínculos directos y las asociaciones.
  • Trabajo/Economía: Momento clave para cerrar acuerdos o trabajar codo a codo con socios comerciales.
  • Amor: La empatía y el diálogo fluido serán cruciales para equilibrar las dinámicas de pareja.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Energía: Orden, hábitos saludables y organización diaria.
  • Trabajo/Economía: Día perfecto para optimizar la rutina laboral, alinear tareas pendientes y cuidar tu bienestar físico.
  • Amor: Los pequeños detalles cotidianos y la demostración de atención constante marcarán la diferencia.

Horóscopo julio jueves
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