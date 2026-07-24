24 de julio 2026

24 de julio 2026 · 07:22hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 24 de julio

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Energía general: El foco cósmico se traslada hacia tus cimientos emocionales, la vida familiar y el espacio del hogar. Es un día para priorizar la estabilidad y la tranquilidad.

Amor y relaciones: Buscarás refugio en tu círculo íntimo. Las conversaciones sinceras en casa permitirán afianzar la confianza y resolver pendientes domésticos.

Trabajo y finanzas: La constancia y el pragmatismo que te caracterizan darán frutos concretos. Buen día para reorganizar presupuestos o inversiones en bienes raíces.

Salud: Tu cuerpo pedirá pausa; regalate momentos de confort y una alimentación equilibrada para recuperar fuerzas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Energía general: Gran fluidez mental y soltura para la comunicación. Tu curiosidad estará encendida, facilitando el aprendizaje y la resolución rápida de imprevistos.

Amor y relaciones: Tu capacidad de seducción a través de la palabra estará potenciada. Es un día perfecto para enviar ese mensaje pendiente o disfrutar de una salida improvisada.

Trabajo y finanzas: Jornada clave para negociaciones, presentación de proyectos, ventas y reuniones de equipo donde tu poder de convicción marcará la diferencia.

Salud: Dosificá tus energías; la sobreestimulación intelectual puede derivar en ansiedad al final del día.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Energía general: El tránsito planetario redirige tu atención hacia la valoración de tus propios recursos, tanto materiales como emocionales, y la administración del tiempo.

Amor y relaciones: Momento de poner límites sanos y priorizar tu tranquilidad. Quienes te rodean sabrán respetar tu necesidad de espacios propios.

Trabajo y finanzas: Se abren oportunidades para reorganizar tus números, revisar costos personales o evaluar alternativas que generen mayores ingresos.

Salud: Escuchá las señales de tu sistema digestivo; optá por comidas livianas y momentos de calma durante las comidas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Energía general: Con el Sol iniciando su recorrido anual por tu signo, tu vitalidad, carisma y presencia pública se multiplican. Es tu momento de brillar y tomar el centro de la escena.

Amor y relaciones: Tu magnetismo natural estará en su punto máximo, atrayendo miradas y complicidad. Si estás en pareja, es un día ideal para planificar momentos compartidos fuera de la rutina.

Trabajo y finanzas: Momento de fijar metas a corto y largo plazo. Las decisiones que tomes hoy sentarán las bases de tu nuevo ciclo personal.

Salud: Renovación completa de energía. Buen día para realizar cambios en tu imagen o comenzar rutinas de cuidado personal.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Energía general: Un clima propicio para la introspección y el orden mental. Sentirás la necesidad de bajar el ritmo de la exigencia diaria antes de lanzarte a la acción.

Amor y relaciones: Proceso de decantación emocional. Es preferible reflexionar en silencio sobre tus verdaderos sentimientos antes de tomar decisiones afectivas precipitadas.

Trabajo y finanzas: Día ideal para cerrar carpetas inconclusas, depurar archivos y dejar la agenda impecable de cara a las próximas semanas.

Salud: Priorizá el descanso reparador y la desconexión digital para aliviar tensiones acumuladas en la zona cervical.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Energía general: Con la Luna transitando por tu signo, tu sensibilidad, sentido estético y deseo de armonía se incrementan notablemente. Te sentirás en tu elemento.

Amor y relaciones: Tu carisma estará por las nubes. Es un momento ideal para reestablecer la paz en las relaciones, negociar acuerdos y disfrutar de la compañía mutua.

Trabajo y finanzas: Favorable para actividades vinculadas al diseño, el networking, la diplomacia comercial y la mediación entre partes.

Salud: Dedicá tiempo al cuidado estético o a actividades relajantes que reconecten tu mente con tu cuerpo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Energía general: La energía astral se concentra en el área de las ambiciones profesionales, la reputación y tus metas a largo plazo. Es hora de asumir tu autoridad.

Amor y relaciones: Las relaciones profundas exigirán transparencia. Mostrate tal cual sos y dejá de lado las dudas sin fundamento para construir sobre bases sólidas.

Trabajo y finanzas: Momento de cosechar reconocimientos por el trabajo realizado. Confiá en tu instinto para dar el siguiente paso en tu carrera.

Salud: Canalizá la intensidad emocional mediante ejercicios de respiración o meditación antes de dormir.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Energía general: El espíritu aventurero y la búsqueda de expansión mental predominan. Sentirás un fuerte deseo de romper con la monotonía y conectar con visiones de futuro.

Amor y relaciones: Clima favorable para hacer planes grupales, reunirte con amigos o conocer personas con filosofías de vida afines a la tuya.

Trabajo y finanzas: Excelente jornada para la planificación de viajes, la postulación a capacitaciones o el cierre de alianzas estratégicas internacionales o académicas.

Salud: Mantener la mente estimulada con nuevas lecturas o proyectos evitará la sensación de inquietud.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Energía general: La madurez y la serenidad astral acompañan tus gestiones. Estás en un momento de consolidación, donde el esfuerzo sostenido comienza a dar resultados tangibles.

Amor y relaciones: La estabilidad será tu prioridad. La demostración de afecto a través de actos concretos de apoyo fortalecerá tu vínculo de pareja.

Trabajo y finanzas: Horas clave para la revisión de contratos, firma de acuerdos, balances financieros o proyectos compartidos que requieran rigurosidad.

Salud: Mantené una postura corporal adecuada durante tus horas de trabajo para evitar dolores musculares.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Energía general: Pensamiento lateral y visión de vanguardia. Las configuraciones de hoy estimulan tu creatividad y tus ganas de colaborar en causas colectivas.

Amor y relaciones: Espacio para la libertad y el entendimiento intelectual. Buscarás vínculos que respeten tu independencia y compartan tus mismos ideales.

Trabajo y finanzas: La adopción de nuevas herramientas tecnológicas y el trabajo colaborativo te permitirán destrabar un problema operativo.

Salud: La circulación y la movilidad del cuerpo serán aspectos a cuidar; una caminata ligera te vendrá bien.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)