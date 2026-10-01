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Insólito: lo aprehendieron por conducción peligrosa y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Ocurrió en avenida López y Planes y Cándido Pujato, en barrio Mariano Comas. El joven manejaba una Toyota Hilux con el frente chocado y llevaba $648.300, 1.200 dólares y 14 billetes de 100 dólares que rompió en pedazos delante de los policías.

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de octubre 2026 · 18:54hs
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Insólito. Un joven de 25 años fue aprehendido en Santa Fe tras realizar maniobras imprudentes.

Insólito. Un joven de 25 años fue aprehendido en Santa Fe tras realizar maniobras imprudentes.

Un insólito episodio ocurrió este miércoles antes del mediodía en la ciudad de Santa Fe, cuando un joven de 25 años fue aprehendido por conducción peligrosa y, al ser informado de que quedaba detenido, reaccionó rompiendo varios billetes de 100 dólares delante de los agentes que realizaban el procedimiento.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida López y Planes y Cándido Pujato, en pleno barrio Mariano Comas. El hombre circulaba a bordo de una Toyota Hilux negra con el frente chocado y viajaba acompañado por dos mujeres.

Durante la identificación, los policías encontraron que llevaba una importante suma de dinero distribuida en distintos bolsillos. En total, tenía $648.300 y 1.200 dólares, además de los fragmentos de otros 14 billetes de 100 dólares que terminó rompiendo durante el procedimiento.

Lo detectaron a través de las cámaras

El procedimiento comenzó cuando un operador de las cámaras de videovigilancia de la Central de Emergencias 911 detectó una camioneta con el frente chocado que realizaba maniobras peligrosas en inmediaciones de avenida Peñaloza y calle Boneo.

Desde la central se comisionó a efectivos del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) para localizar el vehículo. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al sector indicado, la camioneta ya no estaba allí.

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Poco después, el operador volvió a detectar el vehículo mediante el sistema de videovigilancia, esta vez en avenida Perón y calle Iturraspe. Los policías iniciaron el seguimiento y finalmente lograron interceptarlo en López y Planes y Cándido Pujato.

Llevaba pesos y dólares en distintos bolsillos

El vehículo era conducido por J. A. D., de 25 años, quien viajaba junto a dos mujeres. Ante los policías manifestó que las trasladaba hasta su domicilio.

Durante el procedimiento de identificación, los agentes advirtieron que llevaba una importante cantidad de dinero distribuida entre sus prendas. Al ser consultado sobre la procedencia, manifestó que se trataba de dinero que había recibido por una venta.

El efectivo quedó posteriormente en depósito. Se contabilizaron $648.300 en billetes de distintas denominaciones, uno de ellos de $20.000 que presentaba daños, y 12 billetes de 100 dólares, equivalentes a 1.200 dólares.

La reacción que sorprendió a los policías

La situación tomó un giro insólito cuando los agentes le comunicaron al conductor que quedaba aprehendido por la conducción peligrosa.

Según la información policial, el joven reaccionó con evidente ofuscación y comenzó a romper los billetes de 100 dólares que llevaba consigo, delante de los efectivos.

Como consecuencia de esa acción, quedaron registrados y depositados 14 fragmentos de billetes de 100 dólares.

Además del dinero, los policías secuestraron un teléfono celular iPhone negro con funda azul, el documento nacional de identidad del aprehendido y la tarjeta de identificación del automotor a su nombre.

La Toyota Hilux negra también quedó secuestrada junto con su llave de encendido.

Quedó detenido por conducción peligrosa

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó la situación al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que el joven continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física y posteriormente identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución fue establecida provisoriamente como infracción a los artículos 89 y 105 del Código de Convivencia de Santa Fe, vinculada con la conducción peligrosa y el riesgo generado para terceros y para el propio conductor.

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