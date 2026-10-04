Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en la primera vuelta de las elecciones. El actual presidente busca un nuevo mandato frente al hijo de Jair Bolsonaro, en una jornada que también definirá la composición del Congreso y los gobiernos estaduales.

Brasil elige presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro en una elección marcada por la polarización política

Brasil va este domingo a las urnas para elegir presidente , en una elección que también definirá gobernadores, senadores y diputados federales, estaduales y distritales. El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva , busca un nuevo mandato y tiene como principal rival al senador Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Un total de 158.765.543 electores están habilitados para votar en las elecciones generales de este domingo. La votación se desarrolla entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia.

⚡️Luiz Inácio Lula da Silva vota en las elecciones generales de Brasil Las principales encuestas reflejan un escenario de empate técnico, mientras las autoridades electorales ultiman los preparativos para la jornada clave.https://t.co/QDDeA0UADY — Errete en Español (@erreteespanol) October 4, 2026

Para la Presidencia se presentan 12 candidaturas, aunque la campaña quedó concentrada principalmente en Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Entre los restantes candidatos figuran Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Augusto Cury y representantes de otras fuerzas políticas.

Lula, de 80 años, busca acceder a un cuarto mandato presidencial no consecutivo, mientras que Flávio Bolsonaro encabeza la candidatura del espacio político de su padre, Jair Bolsonaro. La campaña estuvo marcada por una fuerte polarización y por diferencias en torno a la economía, la seguridad, las políticas sociales y la relación de Brasil con Estados Unidos.

#EnNoticia | El senador y candidato opositor Flávio Bolsonaro ejerció su voto en Río de Janeiro. "Brasil necesita cambio", declaró al criticar la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva.Bolsonaro proyectó un posible triunfo en primera vuelta tras señalar un ascenso en las encuestas de intención de voto.: EFE — Globovisión (@globovision) October 4, 2026

La elección se define por mayoría absoluta de los votos válidos. Si ningún candidato supera el 50% en la primera vuelta, los dos más votados deberán enfrentarse en un balotaje el 25 de octubre.

Además de la elección presidencial, los brasileños votarán por gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estaduales o distritales, por lo que la jornada también definirá la composición política de los distintos niveles de gobierno.

El resultado de los comicios será seguido de cerca en la región por el peso político y económico de Brasil, la principal economía de América Latina y uno de los países centrales para la relación comercial y política con sus vecinos.