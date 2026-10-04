Uno Santa Fe | Política | Brasil

Brasil elige presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro en una elección marcada por la polarización política

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en la primera vuelta de las elecciones. El actual presidente busca un nuevo mandato frente al hijo de Jair Bolsonaro, en una jornada que también definirá la composición del Congreso y los gobiernos estaduales.

4 de octubre 2026 · 11:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Brasil elige presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro en una elección marcada por la polarización política

Brasil elige presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro en una elección marcada por la polarización política

Brasil va este domingo a las urnas para elegir presidente, en una elección que también definirá gobernadores, senadores y diputados federales, estaduales y distritales. El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca un nuevo mandato y tiene como principal rival al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Un total de 158.765.543 electores están habilitados para votar en las elecciones generales de este domingo. La votación se desarrolla entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia.

Para la Presidencia se presentan 12 candidaturas, aunque la campaña quedó concentrada principalmente en Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Entre los restantes candidatos figuran Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Augusto Cury y representantes de otras fuerzas políticas.

Lula, de 80 años, busca acceder a un cuarto mandato presidencial no consecutivo, mientras que Flávio Bolsonaro encabeza la candidatura del espacio político de su padre, Jair Bolsonaro. La campaña estuvo marcada por una fuerte polarización y por diferencias en torno a la economía, la seguridad, las políticas sociales y la relación de Brasil con Estados Unidos.

La elección se define por mayoría absoluta de los votos válidos. Si ningún candidato supera el 50% en la primera vuelta, los dos más votados deberán enfrentarse en un balotaje el 25 de octubre.

Además de la elección presidencial, los brasileños votarán por gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estaduales o distritales, por lo que la jornada también definirá la composición política de los distintos niveles de gobierno.

El resultado de los comicios será seguido de cerca en la región por el peso político y económico de Brasil, la principal economía de América Latina y uno de los países centrales para la relación comercial y política con sus vecinos.

Brasil elección presidente
Noticias relacionadas
suramericanos: brasil impuso su potencia y argentina fue segunda con una fantastica cosecha

Suramericanos: Brasil impuso su potencia y Argentina fue segunda con una fantástica cosecha

Argentina finalizó en el segundo lugar del medallero de los Juegos Suramericanos.

Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con Argentina en el segundo lugar

Argentina finalizó en el segundo lugar del medallero de los Juegos Suramericanos.

Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con Argentina en el segundo lugar

En un partido vibrante, Argentina se impuso por 16 a 12 a Colombia en una de las semifinales en Rosario.

Argentina superó a Colombia en waterpolo y va por el oro ante Brasil

Lo último

Colón hizo del Brigadier su gran refugio y llega fortalecido a la recta final

Colón hizo del Brigadier su gran refugio y llega fortalecido a la recta final

Santa Fe se prepara para modificar su Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Santa Fe se prepara para modificar su Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Último Momento
Colón hizo del Brigadier su gran refugio y llega fortalecido a la recta final

Colón hizo del Brigadier su gran refugio y llega fortalecido a la recta final

Santa Fe se prepara para modificar su Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Santa Fe se prepara para modificar su Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Las luces y sombras de Colón tras una victoria que vale mucho más que tres puntos

Las luces y sombras de Colón tras una victoria que vale mucho más que tres puntos

Brasil elige presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro en una elección marcada por la polarización política

Brasil elige presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro en una elección marcada por la polarización política

Ovación
Domingo de fútbol: el clásico cordobés se roba todas las miradas en el Torneo Clausura

Domingo de fútbol: el clásico cordobés se roba todas las miradas en el Torneo Clausura

Colón mira de reojo: los partidos que pueden mover la tabla de la Zona A

Colón mira de reojo: los partidos que pueden mover la tabla de la Zona A

Una carrera loca que Franco Colapinto terminó con mucha dignidad en Sepang con el mejor Alpine

Una carrera loca que Franco Colapinto terminó con mucha dignidad en Sepang con el mejor Alpine

Colapinto ya tiene fecha y hora para volver a correr en la Fórmula 1

Colapinto ya tiene fecha y hora para volver a correr en la Fórmula 1

Briatore hizo autocrítica tras el golpe de Alpine: No tomamos las decisiones correctas

Briatore hizo autocrítica tras el golpe de Alpine: "No tomamos las decisiones correctas"

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia