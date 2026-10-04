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Cerúndolo peleó hasta el tiebreak pero cayó ante Medvedev en Pekín

Francisco Cerúndolo luchó pero terminó perdiendo ante el ruso Daniil Medvedev por 7-6 (4) y 6-3 en Pekín.

Ovación

Por Ovación

4 de octubre 2026 · 10:57hs
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Cerúndolo peleó hasta el tiebreak pero cayó ante Medvedev en Pekín

El ruso Daniil Medvedev selló su pase a las semifinales del China Open 2026 tras tomarse la revancha ante Francisco Cerúndolo, a quien superó en un intenso duelo por 7-6 (4) y 6-3 en Pekín.

Medvedev, que venía de consagrarse campeón en el ATP de Hangzhou y que había caído ante el argentino a principios de año en el Miami Open, logró inclinar el historial a su favor gracias a su solidez desde el fondo de la pista.

Cerúndolo luchó hasta donde pudo ante Medvedev

El primer parcial estuvo cargado de dramatismo. Medvedev comenzó con un quiebre de ventaja, pero Cerúndolo reaccionó en el décimo juego recuperando la rotura para igualar 5-5.

El sudamericano llegó a colocarse 6-5 arriba al resto, pero la manga acabó decidiéndose en un ajustado tiebreak a favor del tenista ruso.

En el segundo set, la paridad se mantuvo hasta el octavo juego, momento en el que Medvedev consiguió el quiebre definitivo para cerrar el encuentro por 6-3 y extender su racha triunfal en la gira asiática.

Por el otro lado del cuadro, el australiano Alex de Miñaur (10.º del ranking) se clasificó por segundo año consecutivo a las semifinales en Pekín al remontar ante el ruso Andrey Rublev (24.º) con parciales de 1-6, 6-2 y 6-3 en dos horas y un minuto de juego.

Tras ceder con claridad el primer parcial ante la potencia del moscovita, De Miñaur reaccionó en la segunda manga y resistió momentos críticos en el inicio del set decisivo para salvar nueve de las doce oportunidades de quiebre que enfrentó en todo el partido.

Con este triunfo, el australiano encadenó tres juegos consecutivos desde el 3-3 final para asegurar su victoria.

De Miñaur buscará el pase a la final ante el polaco Hubert Hurkacz (41.º), quien selló la victoria número 250 de su carrera al derrotar al ruso Karen Khachanov (26.º) por 7-6(2) y 6-2.

Cerúndolo Medvedev Pekin
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