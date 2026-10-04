Colapinto ya tiene fecha y hora para volver a correr en la Fórmula 1

El piloto argentino tendrá una rápida revancha después del puesto 13 conseguido en Malasia. El próximo desafío será el Gran Premio de Singapur, que tendrá formato Sprint y se correrá de noche en el circuito callejero de Marina Bay.

Franco Colapinto no tendrá demasiado tiempo para lamentarse por lo ocurrido en Malasia. El piloto argentino volverá a subirse al Alpine el próximo fin de semana para disputar el Gran Premio de Singapur, una nueva oportunidad para intentar recuperar terreno y conseguir un resultado positivo en la Fórmula 1.

Después de finalizar 13° en la última competencia, Colapinto afrontará un desafío completamente diferente en Marina Bay. El circuito callejero de Singapur es uno de los escenarios más particulares del calendario y, como es tradicional, la carrera se desarrollará bajo las luces artificiales de la ciudad.

Además, el Gran Premio tendrá formato Sprint, por lo que la actividad será más intensa y habrá menos margen para trabajar sobre la puesta a punto del auto. Los pilotos contarán con una única sesión de entrenamientos antes de afrontar la clasificación para la carrera corta.

Un fin de semana con formato diferente en la Fórmula 1

La acción comenzará el viernes 9 de octubre con los entrenamientos y la clasificación para la Sprint. Colapinto tendrá apenas una hora de práctica para encontrar el mejor funcionamiento posible del Alpine antes de afrontar la primera instancia competitiva del fin de semana.

El sábado llegará el momento de la carrera Sprint y, algunas horas más tarde, la clasificación que determinará la grilla para el Gran Premio del domingo. El cierre será el domingo 11 de octubre, cuando los pilotos disputen la competencia principal.

Para Colapinto será una nueva posibilidad de dejar atrás el sabor amargo de Malasia, donde una decisión estratégica de Alpine condicionó su carrera desde el comienzo. El argentino buscará aprovechar las características de Marina Bay para volver a meterse en la pelea por los puntos.

Todos los horarios del GP de Singapur para Franco Colapinto

La actividad de Fórmula 1 se podrá seguir desde Argentina en los siguientes horarios:

Viernes 9 de octubre

5.30: Práctica.

9.30: Clasificación Sprint.

Sábado 10 de octubre

6.00: Carrera Sprint.

10.00: Clasificación.

Domingo 11 de octubre

9.00: Gran Premio de Singapur.

Con una agenda cargada y un formato que reduce los tiempos de preparación, Colapinto tendrá en Singapur una nueva oportunidad para demostrar el potencial del Alpine y buscar un resultado que le permita avanzar en la recta final de la temporada.