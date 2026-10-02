Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Tenía dos heridas de bala y una fractura expuesta . Dijo que dos personas intentaron matarlo y quedó aprehendido tras ingresar a la vivienda

Este jueves por la noche, algunos minutos después de las 22.30, y en cercanías de la esquina de Obispo Gelabert y Almaraz , en la ciudad de Santo Tomé , un hombre herido de bala trepó un tapial, rompió con un hacha la puerta de vidrio de una vivienda e ingresó al inmueble mientras una mujer de 28 años pedía ayuda a la central de emergencias 911 .

Minutos antes, los operadores de la central de emergencias habían recibido llamados de vecinos del sector que alertaban sobre la presencia de un hombre vestido con short negro y remera gris que intentaba ingresar en distintos domicilios de la zona.

A partir de esa alerta, oficiales del Comando Radioeléctrico recorrieron el sector hasta que un nuevo llamado los condujo a la vivienda de Obispo Gelabert y Almaraz, donde una mujer pedía auxilio porque un hombre había ingresado a su casa.

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El testimonio de la mujer

Cuando los oficiales llegaron a la vivienda y dialogaron con la mujer, ella relató que momentos antes había visto por la ventana del baño a un hombre trepado al tapial lindero, en el sector sur de la casa, mientras su perro ladraba.

Según su relato, el hombre bajó del tapial, tomó un hacha, rompió la puerta corrediza de vidrio que comunica con el interior de la vivienda e ingresó mientras profería insultos y gritaba que querían matarlo. Ante esa situación, la mujer salió de la casa y cerró la puerta del frente.

Lo encontraron herido y sobre un charco de sangre

Con la colaboración de otros oficiales, los policías ingresaron a la vivienda. En una segunda habitación encontraron al hombre tendido en el suelo, sobre un charco de sangre. En el comedor también había otro charco de sangre.

A viva voz, el herido pedía ayuda y manifestaba que había sido baleado por dos personas, un hombre y una mujer, a quienes identificó con nombre y apellido. Según su relato, ambos querían matarlo.

"Yo soy un laburante y nunca hice daño a nadie", insistía el hombre, quien además aseguraba que no estaba robando, que tenía mujer e hijos y que trabajaba.

Tenía dos heridas compatibles con disparos

A simple vista, el hombre presentaba dos heridas compatibles con impactos de bala, una en la pierna derecha y otra en el muslo izquierdo. Además, tenía una fractura expuesta en el tobillo derecho.

Los oficiales solicitaron la asistencia de los médicos del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quienes trasladaron al herido al hospital Cullen, bajo custodia policial.

Como en ese momento no podía determinarse si el hombre, identificado con las iniciales J. E. S., de 35 años, era víctima o autor de un delito, quedó aprehendido hasta que se esclarecieran las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, la escena fue preservada a la espera de la llegada de los peritos criminalísticos.

La investigación quedó en manos del MPA

Los policías informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó la novedad al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni.

En una primera instancia, el fiscal ordenó que el hombre herido fuera considerado víctima por las lesiones sufridas y que se constatara su estado de salud en el hospital Cullen.

Además, dispuso que se identificara a posibles testigos entre los vecinos del sector, que se verificara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y que se secuestraran sus imágenes.

También ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Antes de la medianoche, el fiscal de Flagrancia en turno del MPA ordenó que el hombre herido continuara privado de su libertad y bajo custodia policial en el hospital. También dispuso que fuera identificado mediante la constatación de sus huellas dactilares.

La atribución delictiva quedó provisoriamente calificada como violación de domicilio y daño. En paralelo, el ataque a balazos que sufrió el hombre es investigado como una tentativa de homicidio, con los autores todavía por determinar.