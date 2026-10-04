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Colón mira de reojo: los partidos que pueden mover la tabla de la Zona A

Colón ya hizo su parte en la fecha 32 y ahora sigue con atención los partidos de sus competidores directos. Godoy Cruz y Almirante Brown buscan hacer su trabajo.

Ovación

Por Ovación

4 de octubre 2026 · 10:54hs
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Colón mira de reojo: los partidos que pueden mover la tabla de la Zona A

Prensa Godoy Cruz

Colón ya cumplió con su compromiso de la fecha 32 de la Primera Nacional y ahora mira de reojo lo que sucede con sus rivales de la Zona A. El triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires le permitió al Sabalero llegar a los 52 puntos y mantenerse en el quinto lugar, pero todavía queda mucha tela por cortar en una pelea cada vez más apretada.

El equipo santafesino tiene por delante las últimas jornadas del campeonato y, mientras prepara su próximo compromiso, sigue atentamente los resultados de quienes aparecen por encima y por debajo. Godoy Cruz y Deportivo Madryn, ambos con 53 unidades, son los principales focos de atención.

Godoy Cruz puede despegarse de Colón

Uno de los partidos que más interesa al Sabalero es el que protagonizarán Godoy Cruz y Los Andes, desde las 18 en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba suma 53 puntos, uno más que Colón, aunque tiene un partido menos, por lo que un triunfo le permitiría alcanzar las 56 unidades y ampliar la diferencia con el conjunto santafesino.

El equipo mendocino llega con una racha de cinco partidos sin perder y viene de empatar 2-2 ante Racing de Córdoba, luego de haber estado dos goles arriba. Pablo De Muner buscará que su equipo vuelva a sumar de a tres para mantenerse firme en la pelea por los puestos de privilegio.

Los Andes, en tanto, llega entonado después de vencer 2-1 a Deportivo Morón y buscará dar otro golpe fuera de casa. El equipo de Lomas de Zamora tiene 40 puntos y todavía necesita seguir sumando para acercarse a los puestos de clasificación.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Federico Milo; Gastón Gil Romero, Felipe Cairus; Vicente Poggi, Santiago Martínez, Rodrigo Fernández; Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance Martínez; Juan Manuel Vázquez, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro, Facundo Villarreal; Mario Galeano y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.

La tabla que mira Colón

Tras la fecha 32, Ferro lidera la Zona A con 61 puntos, seguido por Morón con 58. Deportivo Madryn y Godoy Cruz aparecen con 53, mientras que Colón está quinto con 52.

Eso significa que el resultado de Godoy Cruz puede ser determinante para la posición del Sabalero. Si el Tomba gana, se alejará a cuatro puntos; si empata, llegará a 54; y si pierde, Colón quedará a apenas un punto de alcanzarlo.

Por debajo, Almirante Brown suma 46, Estudiantes 45 y Ciudad de Bolívar también 45. La pelea por los lugares de playoffs todavía está abierta y cada resultado puede provocar movimientos importantes.

For Ever y Defensores, otro partido que puede mover la zona media

Desde las 17, Chaco For Ever recibirá a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Alberto García. El conjunto chaqueño tiene 36 puntos y buscará recuperarse después de perder 2-1 ante Ciudad de Bolívar.

Daniel Cravero prepara dos cambios: Lucas Mihovilcevich ingresará por Alan Luque, suspendido, mientras que Mateo Díaz Chaves reemplazará a Ezequiel Pacheco.

Defensores también suma 36 unidades y llega después de vencer a su rival anterior, por lo que ambos necesitan continuar sumando en el tramo final.

Aunque se encuentran más alejados de Colón, los movimientos en la zona media también son seguidos con atención, especialmente porque todavía quedan fechas y varios equipos buscarán acercarse al grupo que pelea por avanzar de fase.

Central Norte, obligado a reaccionar

Otro de los partidos importantes se jugará desde las 16.30, cuando Central Norte reciba a Racing de Córdoba en el estadio Padre Martearena.

El conjunto salteño acumula seis encuentros sin ganar, con cinco empates y una derrota, y suma 32 puntos. La situación lo mantiene comprometido en la parte baja de la tabla, por lo que necesita una victoria para tomar aire.

Alexis Matteo realizaría tres modificaciones respecto del equipo que empató 0-0 ante Deportivo Madryn. Pedro Sanz ingresaría por Agustín Aleo, Tomás Castro reemplazaría al suspendido Matías Villarreal y Franco Vedoya volvería a la titularidad.

Racing de Córdoba, por su parte, llega con 36 puntos y buscará sumar para alejarse de la zona complicada.

Almirante Brown quiere levantar cabeza

También habrá acción desde las 15.30, cuando San Telmo reciba a Almirante Brown. El Candombero llega con el ánimo renovado después de vencer 2-0 a Mitre en Santiago del Estero, resultado que le permitió salir de la zona de descenso.

Con 34 puntos y cinco fechas por delante, el equipo dirigido por Aníbal Biggeri sabe que cada unidad tiene un valor enorme. Almirante Brown, en cambio, aparece con 46 puntos y todavía se encuentra en la pelea por acercarse a los puestos de clasificación.

El conjunto local intentará repetir la formación que consiguió la victoria anterior.

Colón, atento a todos los movimientos

Mientras los demás juegan, Colón ya tiene sus tres puntos de la fecha 32 en el bolsillo y puede seguir desde afuera cómo se acomoda una Zona A cada vez más pareja.

El Sabalero suma 52 puntos y ocupa el quinto lugar, pero tiene muy cerca a Godoy Cruz y Deportivo Madryn, mientras que por detrás aparecen equipos que todavía intentan meterse en la pelea.

Por eso, el partido que más mirará el mundo rojinegro será el de Godoy Cruz ante Los Andes. Un triunfo del Tomba le permitiría despegarse, mientras que cualquier otro resultado mantendría a Colón muy cerca de uno de sus principales competidores.

Con cinco fechas por delante, cada resultado empieza a pesar cada vez más en la carrera por los playoffs, y el Sabalero ya sabe que, además de ganar sus propios partidos, deberá seguir mirando de reojo lo que hagan los demás.

Colón Godoy Cruz Almirante Brown
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