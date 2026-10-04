Briatore hizo autocrítica tras el golpe de Alpine: "No tomamos las decisiones correctas"

El máximo responsable de Alpine reconoció los errores estratégicos que condicionaron a Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Bahréin, disputado en Sepang.

El Gran Premio de Bahréin dejó una fuerte autocrítica dentro de Alpine. Flavio Briatore reconoció que el equipo tomó decisiones equivocadas durante la carrera disputada en el circuito de Sepang, Malasia, y admitió que esos errores terminaron condicionando las posibilidades de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El argentino, que había largado desde la última fila, consiguió avanzar hasta la 13ª posición, mientras que Gasly terminó 16° después de haber partido noveno. Ninguno de los dos Alpine logró sumar puntos , en una jornada en la que la escudería francesa había llegado con expectativas superiores después de mostrar un rendimiento competitivo durante el fin de semana.

El principal problema apareció desde el comienzo. Alpine decidió colocar neumáticos para piso seco cuando el asfalto todavía permanecía húmedo. La apuesta generó enormes dificultades en las primeras vueltas y obligó a los dos pilotos a perder tiempo respecto de aquellos que optaron por los neumáticos intermedios.

Briatore reconoció el error estratégico

Colapinto había sido contundente después de la carrera al analizar la decisión tomada por el equipo. “Tomamos la decisión equivocada, estaba complicado con la goma lisa”, explicó el argentino, aunque también destacó que posteriormente el auto mostró un buen ritmo cuando las condiciones fueron más favorables.

Briatore coincidió con el diagnóstico y asumió la responsabilidad por una estrategia que terminó siendo determinante.

“No fue el resultado que queríamos hoy teniendo en cuenta desde dónde largamos la carrera. Especialmente porque nuestros rivales sumaron puntos y por la diferencia que tenemos actualmente en el campeonato”, manifestó el italiano.

El dirigente también remarcó que el equipo había mostrado un funcionamiento positivo durante las jornadas previas, pero que todo ese trabajo perdió valor por las decisiones adoptadas durante la competencia.

“Habíamos tenido un buen desempeño durante todo el fin de semana hasta ese momento y, viendo lo que pasó en la carrera, no tomamos las decisiones correctas ni hicimos un trabajo lo suficientemente bueno como equipo”, admitió Briatore.

Sobre la controvertida elección de los neumáticos, explicó que Alpine buscó una alternativa diferente junto con otras escuderías, pero que la apuesta no funcionó como esperaban.

“Nosotros, al igual que algunos otros equipos, intentamos algo diferente con los neumáticos y después hicimos todo lo posible para recuperarnos, pero no dio resultado”, señaló.

Alpine mira hacia adelante con el quinto puesto como objetivo

A pesar del resultado negativo, Briatore encontró un motivo para mantener el optimismo. Una vez que la pista presentó mejores condiciones, el rendimiento de los Alpine fue competitivo, algo que el italiano considera una señal positiva para las próximas fechas.

“El ritmo en condiciones de pista seca fue prometedor y todavía quedan muchas carreras para intentar alcanzar el quinto puesto en el campeonato”, afirmó.

La pelea por esa posición será uno de los objetivos principales de Alpine en el tramo que resta de la temporada. Tras la competencia disputada en Sepang, la escudería francesa permanece sexta en el campeonato de constructores con 68 puntos.

Racing Bulls ocupa actualmente el quinto lugar con 90 unidades, por lo que Alpine deberá descontar 22 puntos para alcanzar a su rival. Más atrás aparecen Haas, con 27, y Audi, con 17.

Para Colapinto, mientras tanto, el desafío será aprovechar el ritmo que el Alpine mostró en condiciones de pista seca y dejar atrás una carrera en la que una decisión estratégica terminó condicionando sus posibilidades de sumar.