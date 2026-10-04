Domingo de fútbol: el clásico cordobés se roba todas las miradas en el Torneo Clausura

Talleres y Belgrano se enfrentan desde las 17 en el Mario Alberto Kempes, en un duelo con realidades opuestas y mucho en juego. El resto de los partidos.

El Torneo Clausura 2026 tendrá este domingo una agenda cargada de partidos decisivos, con el clásico entre Talleres y Belgrano como principal atractivo. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, con el Matador obligado a reaccionar y el Pirata decidido a ratificar su gran presente.

La jornada comenzará por la tarde con el cruce entre Huracán y Aldosivi, continuará con Argentinos Juniors ante Tigre y concluirá con un Racing golpeado que visitará a Estudiantes de Río Cuarto. Los cuatro partidos tendrán incidencia en la pelea por los playoffs y, en algunos casos, en la lucha por escapar de las últimas posiciones.

Talleres y Belgrano, un clásico con mucho más que el orgullo en juego

El clásico cordobés enfrentará a dos equipos que atraviesan momentos muy diferentes. Talleres, dirigido por Omar De Felippe, necesita ganar para recuperar terreno y mantener sus aspiraciones de clasificación en la Zona A. Actualmente último en su grupo, el conjunto albiazul afronta un compromiso determinante, ya que una nueva derrota complicaría seriamente sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Alexandro Maidana, convocado por la selección de Paraguay, ni con Agustín Álvarez Martínez, suspendido tras su expulsión ante Instituto. En contrapartida, Diego Valoyes se recuperó de su lesión y estaría desde el arranque, una noticia importante para un equipo que necesita mejorar su poder ofensivo.

Belgrano, por su parte, llega fortalecido después de vencer a Estudiantes de Río Cuarto. El equipo conducido por Ricardo Zielinski atraviesa un presente destacado: es el campeón vigente del Torneo Apertura 2026 y lidera la Zona B del Clausura con 18 puntos, junto a Argentinos Juniors y Rosario Central, según los datos consignados en la previa.

El Pirata tendrá una baja importante en el arco, ya que Thiago Cardozo fue convocado por la selección uruguaya y será reemplazado por Manuel Vicentini. La recuperación de Adrián Sánchez, en tanto, representa una alternativa valiosa para el mediocampo.

Con realidades contrapuestas, Talleres buscará hacer valer la localía para cambiar su rumbo, mientras que Belgrano intentará imponer su confianza y quedarse con un triunfo que prolongue su gran momento.

Probables formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Timoteo Chamorro, Gabriel Báez; Matías Galarza, Federico Fattori; Rick Lima Morais, Giovanni Baroni, Diego Valoyes; Valentín Depietri. DT: Omar De Felippe.

Belgrano: Manuel Vicentini; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Federico Ricca, Adrián Sporle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido

Hora: 17.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Yamil Possi.

TV: ESPN Premium.

Huracán quiere prolongar su levantada ante Aldosivi

La actividad comenzará a las 14.45 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Huracán recibirá a Aldosivi con la intención de sumar su tercera victoria consecutiva.

El Globo llega entonado después de superar 2-1 a Racing en Parque Patricios y dar el golpe frente a River en el Monumental, también por 2-1. Con esos resultados, el conjunto de Parque Patricios consiguió siete puntos de los últimos nueve y se ubicó sexto en la Zona B, con 16 unidades, dentro de los puestos de clasificación.

Aldosivi también mostró señales de recuperación desde la llegada de Javier Sanguinetti. Después de vencer 3-1 a Banfield, caer 4-3 ante Independiente Rivadavia y derrotar 1-0 a Atlético Tucumán, el Tiburón cortó una extensa racha de 23 partidos sin triunfos en la Liga Profesional.

El equipo marplatense suma ocho puntos y ocupa el decimotercer lugar de la Zona B. Por eso, necesita continuar sumando para mejorar su situación en la tabla anual y alimentar sus esperanzas de permanencia.

Datos del partido

Hora: 14.45.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Nicolás Lamolina.

TV: TNT Sports Premium.

Argentinos Juniors busca volver al triunfo frente a Tigre

Desde las 19.15, Argentinos Juniors recibirá a Tigre en el estadio Diego Armando Maradona, en un duelo entre un equipo que pelea en la parte alta de la Zona B y otro que necesita recuperarse para acercarse a los puestos de clasificación.

El Bicho acumula tres encuentros sin ganar. Empató sin goles ante Barracas Central, igualó 1-1 con Gimnasia de La Plata y perdió 1-0 frente a Rosario Central. Pese a esa racha, se mantiene con 18 puntos y continúa en la pelea por los primeros lugares.

Tigre, en cambio, atraviesa una seguidilla negativa de tres derrotas consecutivas: cayó ante Gimnasia, Rosario Central y Vélez. Con 12 unidades, quedó fuera de los puestos de playoffs y necesita una reacción para no perder más terreno.

El Matador también llega golpeado por las eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Diego Dabove continuará como entrenador luego de haber presentado su renuncia y revertido esa decisión al día siguiente, con el respaldo del plantel.

Datos del partido

Hora: 19.15.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Pablo Echavarría.

TV: ESPN Premium.

Racing, obligado a reaccionar en Río Cuarto

El último partido del domingo se jugará desde las 21.30, cuando Racing visite a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Ciudad de Río Cuarto. La Academia afrontará el compromiso en medio de una profunda crisis deportiva e institucional, con la necesidad de conseguir un resultado que le permita recuperar confianza.

El equipo de Avellaneda viene de vencer a Sarmiento de Junín, resultado que le permitió llegar a ocho puntos y abandonar el último lugar de la Zona B. Sin embargo, la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Boca, después de desperdiciar una ventaja de dos goles, profundizó el malestar y derivó en la salida de Juan Pablo Vojvoda.

Hasta el final del año, Sebastián “Chirola” Romero estará al frente del equipo, acompañado por Luciano Aued como ayudante de campo. El nuevo cuerpo técnico tendrá la misión de encaminar a un plantel que necesita resultados para recuperar terreno en el Clausura.

Del otro lado estará un Estudiantes de Río Cuarto que atraviesa una situación todavía más delicada. El conjunto dirigido por Rubén Forestello suma apenas seis puntos, ocupa el último lugar de la Zona B y acumula nueve partidos sin ganar en el campeonato. Su única victoria fue en la primera fecha, ante Tigre.

Con la urgencia de sumar para mejorar su situación en la lucha por la permanencia, el equipo cordobés intentará aprovechar la crisis de su rival para conseguir un triunfo imprescindible.

Probables formaciones

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti; Alejandro Cabrera, Fernando Rodríguez, Gonzalo González, Gabriel Alanís, Tomás González; Ibrahim Hesar y Mauro Valiente. DT: Rubén Forestello.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Adrián Fernández; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Datos del partido

Hora: 21.30.

Estadio: Ciudad de Río Cuarto.

Árbitro: Felipe Viola.

VAR: Héctor Paletta.

TV: TNT Sports Premium.

Con cuatro encuentros y objetivos diferentes, el domingo promete emociones en el Clausura. El clásico cordobés sobresale por la rivalidad histórica y la urgencia de Talleres, aunque la pelea por los playoffs, la recuperación de Racing y la necesidad de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto también concentrarán la atención.