Las luces y sombras de Colón tras una victoria que vale mucho más que tres puntos

Colón venció agónicamente 1-0 a Estudiantes (BA) y consiguió un triunfo clave ante un rival directo por el Reducido. Los saldos y retazos de su actuación.

Colón consiguió una victoria que puede tener un valor especial en el tramo decisivo de la Primera Nacional. El 1-0 sobre Estudiantes de Buenos Aires no solamente le permitió sumar tres puntos en el Brigadier López, sino que además llegó ante un rival directo que se presentó en Santa Fe con una racha de tres triunfos consecutivos y a apenas cuatro unidades de distancia en la tabla.

Y hay un dato que no es menor: Colón volvió a ganarle a un equipo que pelea por ingresar al Reducido. En lo que va de la temporada, al Sabalero le costó imponerse ante sus competidores directos y, además de esta victoria, solamente había conseguido superar a Deportivo Madryn, tanto en Santa Fe como en condición de visitante. Frente al resto, empató o perdió.

Por eso el triunfo ante Estudiantes tiene una lectura positiva. Pero también deja luces y sombras que Iván Delfino deberá analizar si pretende que Colón llegue a la etapa decisiva como un serio candidato al segundo ascenso.

Las luces: un Colón protagonista que supo tener paciencia

La principal virtud del Sabalero fue que asumió el protagonismo del partido. No esperó que Estudiantes tomara la iniciativa ni se conformó con administrar el empate. Colón salió a buscarlo, manejó buena parte del desarrollo y tuvo paciencia para intentar encontrar el camino hacia el gol.

El rival llegaba entonado, con una propuesta ofensiva definida y tres victorias consecutivas, pero Colón logró reducirlo a su mínima expresión. Estudiantes prácticamente no pudo desarrollar ese juego que lo había convertido en uno de los equipos en crecimiento de la categoría.

Por las bandas aparecieron algunas de las mejores versiones del equipo. Mauro Peinipil y Julián Marcioni fueron importantes por derecha, especialmente durante el primer tiempo, generando profundidad y llevando al equipo hacia adelante. Por izquierda, el tándem entre Ignacio Lago y Facundo Castet también entregó soluciones y mostró una interesante sociedad.

Castet, particularmente, recuperó buena parte de la solidez y la llegada que supo mostrar cuando Colón decidió adquirir su pase. Se proyectó con criterio, llegó a posiciones ofensivas y fue una alternativa constante por su sector.

En el arco, Tomás Giménez tuvo poco trabajo, pero cuando debió intervenir respondió. Descolgó centros con seguridad y, sobre el final, tuvo una intervención fundamental al contener un tiro libre que tenía destino de gol.

En la última línea, Federico Rasmussen fue una de las grandes figuras del equipo. Sólido, atento y firme, sostuvo al Sabalero en los momentos en los que Estudiantes intentó reaccionar.

También merece una mención Federico Lértora, que volvió a ser el corazón del equipo. Empuje, sacrificio, presencia y personalidad para sostener al conjunto cuando el partido comenzaba a entrar en una zona incómoda. Generó el gol apareciendo extrañamente por derecha, lanzando un centro venenoso que Jorge Benítez la mandó al fondo de su propio arco.

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Y en la mitad de la cancha, Agustín Toledo fue el jugador que más intentó jugar y hacer jugar. Se ofreció, buscó alternativas y quiso darle circulación al equipo, aunque en determinados momentos le faltó esa pausa necesaria para tomar la decisión correcta en los metros finales.

Las sombras: falta de contundencia y demasiadas dudas en ataque

Si Colón mereció ganar antes, también es cierto que volvió a evidenciar un problema que lo acompaña durante buena parte de la temporada: la falta de contundencia.

El caso más evidente fue el de Alan Bonansea. El delantero volvió a entregar esfuerzo, sacrificio, actitud y entrega, pero nuevamente quedó expuesto su déficit más preocupante: cuando aparece la oportunidad de gol, se nubla.

Tuvo al menos tres situaciones que no pudo aprovechar. Y de un goleador de un equipo que pretende pelear por el ascenso se espera mucho más. Colón necesita que sus delanteros conviertan las ocasiones que genera, especialmente cuando los partidos se presentan tan cerrados.

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Ignacio Antonio, por su parte, continúa lejos de aquella versión clara, contundente y decisiva que mostró durante la primera parte de la temporada. Su nivel todavía no logra recuperar aquel protagonismo que lo convirtió en una pieza importante.

Ignacio Lago tampoco tuvo una actuación determinante, pero cada vez que entra en contacto con la pelota deja en claro su jerarquía. No necesitó un partido brillante para demostrar que es uno de los futbolistas diferentes que tiene Colón y, probablemente, la gran esperanza del equipo de cara a la definición del campeonato.

En defensa, Nicolás Thaller alternó buenas y malas. En el primer tiempo protagonizó junto a Tomás Giménez una acción que generó dudas y que casi termina en gol de Darío Rostagno, quien ganó la pelota con demasiada facilidad.

Peinipil cumplió con sus habituales subidas, aunque en algunos pasajes del complemento sufrió cuando Colón se lanzó decididamente al ataque y dejó más espacios a sus espaldas.

También hubo situaciones en las que al equipo le faltó mayor inteligencia para explotar los contragolpes. En más de una oportunidad apareció la posibilidad de encontrar con una buena pegada a compañeros que se lanzaban al ataque, pero faltó precisión y lectura. El murmullo de la gente fue la consecuencia de esas decisiones.

Un triunfo que debe servir como punto de partida para Colón

Colón terminó ganando por un error rival, con el gol en contra de Jorge Benítez, y eso también forma parte del análisis. El equipo buscó, insistió y mereció encontrar el premio antes, pero necesitó llegar hasta el final para destrabar un partido que había controlado durante buena parte del desarrollo.

El resultado, sin embargo, puede ser mucho más importante que la manera en la que llegó. Colón le ganó a un rival directo, frenó a un equipo que venía en ascenso y sumó tres puntos que fortalecen su posición en la pelea por el Reducido. Pero si el objetivo es algo más grande, Iván Delfino todavía tiene trabajo por delante.

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El Sabalero necesita ser más ofensivo, más determinante y, fundamentalmente, más efectivo. Tiene futbolistas capaces de marcar diferencias, pero debe conseguir que esas individualidades funcionen dentro de un equipo que genere más situaciones claras y aproveche mejor las que consigue.

La victoria ante Estudiantes puede ser un punto de inflexión. Porque Colón demostró que puede asumir el protagonismo y ganarle a un rival directo. Ahora necesita transformar esa capacidad en regularidad, contundencia y una identidad ofensiva que le permita dejar de ser solamente un equipo que pelea por el Reducido para convertirse definitivamente en un candidato serio al segundo ascenso.