Problemas en Unión: habría más de 20 cheques rechazados por el tema de los premios

Los futbolistas de Unión recibieron en su momento cheques por parte de la dirigencia para saldar los premios atrasados, pero los mismos fueron rebotados

El plantel de Unión se mantiene alerta por los cheques rechazados que no pudieron cobrar.

En la previa al partido que Unión jugará con Sarmiento y luego de una aliviadora victoria ante Aldosivi, nuevamente el foco de conflicto se posó en el aspecto económico.

Y es que en su momento, la dirigencia que encabeza Luis Spahn le había entregado a los jugadores cheques a cobrar para saldar la deuda por premios atrasados.

Unión y un nuevo conflicto por el tema económico

Pero esos cheques que el plantel debía cobrar, terminaron siendo rechazados por la inexistencia de fondos suficientes, lo que sin dudas generó malestar en los jugadores.

Desde la dirigencia aducen que la falta de fondos tiene que ver con el incumplimiento de otros clubes que deben pagarle por los jugadores que el Tate transfirió. El caso más concreto es lo de Racing por Juan Ignacio Nardoni.

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No obstante, llama la atención dado que hace poco Unión transfirió a Mateo Del Blanco, cobrando la totalidad del pase y también vendió a Rafael Profini cobrando una primera cuota.

Además de la transferencia de Valentín Fascendini a Talleres. Es decir que ingresó un dinero importante, más allá de que una parte fue destinada a levantar las inhibiciones.