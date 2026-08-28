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Santa Fe bajo alerta amarillo por tormentas: el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo para La Capital, San Jerónimo y Garay. En la ciudad de Santa Fe se espera una máxima de 20° y condiciones inestables.

28 de agosto 2026 · 06:47hs
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Santa Fe bajo alerta amarillo por tormentas: el pronóstico para el fin de semana

UNO Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente para la mañana de este viernes un alerta amarillo por tormenta para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual", informó el organismo

Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional

Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional

Pronóstico extendido

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada mayormente nublada y fresca, con una temperatura de 12.8º y una térmica de 12.2º a las 6.30 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables. En el día de la fecha, si bien se mantiene la presencia de las corrientes de aire en altura desde el oeste del continente, se observa en superficie que comienza a ser más importante la acción del aire proveniente del sur, producto del ingreso del sistema relativamente frío a la región. Debido a esta situación y que dicho ingreso se realiza de forma lenta y gradual, se espera que las condiciones cambien lentamente y tiendan a mejorar y estabilizarse, no obstante ello no deberían observarse cambios tan significativos en los registros térmicos debido a la poca potencia del sistema entrante, e incluso la tendencia a mejorar podría mostrar su mayor plenitud hacia principios de la semana próxima.

Sábado con cielo despejado, con nubosidad en aumento a lo largo de la jornada y con condiciones algo inestables a relativamente estables y mejorando lentamente. Temperaturas en descenso de las mínimas, 9° y poco cambio de las máximas, 19°. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al este/sureste por momentos.

En tanto para el domingo se espera cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 11° y poco cambio de las máximas, 20°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.

Por último, lunes mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones relativamente estables a estables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 15° y máxima 23°. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al este/sureste por momentos.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe alertas tormenta
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