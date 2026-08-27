El Pincha superó 3-1 al Guapo y de esta manera sigue avanzando en la Copa Argentina. En la Copa Libertadores, también está en los cuartos de final

Estudiantes venció a Barracas Central y está en cuartos de final de la Copa Argentina.

Estudiantes de La Plata venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. En un partido entretenido y discutido sobre el final, el Pincha abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Kevin Jappert ensayó un fallido despeje que finalizó con la pelota dentro de su propio arco.

Sin embargo, antes de dicha acción, el árbitro Nicolás Ramírez -con la intervención del VAR- anuló el tanto de Baltasar Rodríguez por una infracción de Núñez sobre Norberto Briasco en el comienzo de la jugada.

En el amanecer de la segunda etapa, el ex-Racing aprovechó un centro desde el sector izquierdo y, con un mínimo desvío en Rodrigo Insua, marcó el 2-0 parcial, siendo su bautismo goleador en el club.

No obstante, cuando parecía que el resultado no volvería a cambiar, Norberto Briasco marcó el descuento para el Guapo, a pesar de las protestas de los futbolistas del elenco platense por una mano del ex-Boca. Tras resistir varias embestidas del rival, Guido Carrillo se encargó de liquidar el pleito y selló el 3-1 final.