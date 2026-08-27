La racha que le permitió a Colón sumar más que Ferro y Deportivo Morón

Contando los últimos cinco partidos, Colón fue el equipo de los tres, que más puntos sumó y que le permite ilusionarse con lo que viene

Colón sumó más puntos en las últimas fechas que Ferro y Deportivo Morón.

Colón se mantiene expectante y sin dudas qu e la llegada de Iván Delfino generó mucha ilusión, dado que su segundo ciclo como entrenador sabalero arrancó de manera ideal.

Y es que luego de la irregularidad en la que Colón navegaba con la dirección técnica de Ezequiel Medrán, se modificó para bien y las estadísticas así lo indican.

Colón aprovechó la racha para descontar puntos

Al punto tal, que el Sabalero es el equipo que más puntos sumó en comparación con Ferro que marcha puntero y con Deportivo Morón que es el escolta.

Si se toman en cuenta los últimos cinco partidos que disputaron los tres equipos, el Rojinegro cosechó 10 puntos, Ferro nueve y Deportivo Morón ocho.

En el caso de Colón, perdió con Chaco For Ever 1-0. luego empató con Acassuso 1-1 y posteriormente encadenó los triunfos ante San Telmo 1-0, Patronato 3-0 y San Miguel 2-1.

LEER MÁS: Delfino no toca nada y Colón repite el equipo para jugar con Racing de Córdoba

Por su parte, Ferro cayó 4-0 ante Deportivo Morón y 3-1 frente a Godoy Cruz. Luego venció a Los Andes 2-1, 3-1 a Atlanta y en la última fecha derrotó a All Boys 1-0.

Mientras que Deportivo Morón, perdió con Chaco For Ever 2-0, luego le ganó 4-1 a Acassuso y 2-1 a Almagro. Y en las últimas dos fechas empató 2-2 con San Telmo y 0-0 contra Central Norte.

Así las cosas, el Rojinegro es el que mejor aprovechó la racha positiva y el cambio de DT resultó clave para sostener la ilusión y mantener la chance de continuar peleando por el primer puesto de la Zona A.